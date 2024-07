Nastavljaju uspješnu saradnju sa SB

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dugogodišnja uspješna saradnja Crne Gore i Svjetske banke nastaviće se u narednom periodu, kroz podršku programu upravljanja otpadnim vodama, dekarbonizacije, ulaganjem u zelenu ekonomiju, kao i daljom modernizacijom finansijske infrastrukture, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da je tokom drugog dana učešća na sastancima belgijsko-holandske Konstituence, koji se održavaju u Kišinjevu, delegacija Ministarstva finansija i Centralne banke (CBCG), na čelu sa ministrom finansija, Novicom Vukovićem, nastavila bilateralne susrete.

Crnogorska delegacija se sastala sa visokim predstavnicima SB, potpredsjednicom Svjetske banke za Evropu i Centralnu Azijuu, Antonellom Bassani i izvršnim direktorom belgijsko-holandske Konstituence, Eugeneom Rhuggenaathom.

Na sastanku je pohvaljena saradnja SB i Crne Gore, kako u oblasti javne politike, unapređenju infrastrukture, tako i u oblasti finansijskog sistema kroz podršku CBCG.

Takođe je razgovarano i o DPL aranžmanu koji je planiran za ovu godinu.

