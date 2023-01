Nastaviće da snaže Lučku kapetaniju Bar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija nastaviće da preduzima aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje poslovnih procesa, te kadrovsko i administrativno snaženje Lučke kapetanije Bar, saopšteno je iz tog resora.

Državni sekretar Ismet Latić nastavio je radnu posjetu institucija iz oblasti pomorstva i obišao Lučku kapetaniju Bar, Upravu pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, kao i firme Marina i Barska plovidba.

Radnu posjetu počeo je razgovorom sa lučkim kapetanom u Lučkoj kapetaniji Bar, Predragom Ratkovićem.

Nakon što je detaljno informisan o funkcionisanju ove organizacione jedinice Ministarstva kapitalnih investicija, Latić je rekao da je svjestan značaja koji Lučka kapetanija Bar ima, posebno imajući u vidu nadležnosti i poslove koji se obavljaju u kapetaniji.

U sklopu radne posjete, Latić se susreo i sa rukovodstvom Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, gdje se upoznao sa funkcionisanjem i izazovima sa kojima se susreće ova institucija.

Nakon sastanka, Latić je kazao da je od izuzetne važnosti bliska saradnja Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama sa Ministarstvom kapitalnih investicija, te da u potpunosti podržava napore koji idu u pravcu poboljšanja ove saradnje, u obostranom interesu.

Latić je imao i odvojene sastanke sa menadžmentima preduzeća Marina i Barska plovidba, na kojima je upoznat sa rezultatima poslovanja te dvije izuzetno značajne kompanije.

“Zajednički je konstatovana opredijeljenost kako Ministarstva, tako i ovih kompanija da zajednički rade na prevazilaženju problema i izazova sa kojima se susreću, a sve u cilju sveukupnog unapređenja crnogorske pomorske privrede”, zaključuje se u saopštenju.

