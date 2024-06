Nastavak razgovora i saradnja ključni za nalaženje rješenja

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Predstavnici vlasti i bivših zaposlenih rudnika Boksita u stečaju, koji su izražavajući nezadovoljstvo situacijom u kojoj se nalaze blokirali plato rudokopa Seoca, nastaviće razgovore kako bi se što prije pronašlo rješenje.

To je zaključeno na sastanku koji je danas organizovao ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović, a kome je prisustvovala i ministarka rada i socijalnog staranja, Naida Nišić.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva je saopšteno da je intencija današnjih razgovora da se pitanja koja opterećuju bivše radnike analiziraju i pronađu adekvatna rješenja.

„Kako bi zajedno i što prije došli do konkretnih aktivnosti, dogovoreno je da Ministarstvo rada i socijalnog staranja u najkraćem roku utvrdi status potraživanja bivših zaposlenih rudnika Boksita u stečaju i to u dijelu koji se odnosi na poreze i doprinose“, navodi se u saopštenju.

Predstavnici bivših zaposlenih su, kako je saopšteno, dostavili ministarstvima enegetike i rudarstva i rada i socijalnog staranja ukupna potraživanja po osnovu zarada, zimnica, regresa i jubilarnih nagrada.

Mujović je informisao bivše zaposlene da će nakon objedinjavanja i analize prikupljenih podataka Ministarstvo energetike i rudarstva obavijestiti Vladu o tom problemu, kao i da će radnici o tome biti kontinuirano obaviještavani.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva su rekli da su bivši zaposleni odlučni nastave sa blokadom i protestima do iznalaženja rješenje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS