Nastavak rasta indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Glavni berzanski indeksi Wall Streeta u petak su nastavili rasti, zaključivši najuspješniju trgovačku sedmicu u posljednja dva mjeseca.

Tome su, među ostalim, doprinijeli i dobri poslovni rezultati velikih banaka te podaci o prigušenoj inflaciji, prenosi SEEbiz.

Širi indeks Standard & Poor’s 500 dobio je u sedmičnom poređenju 169,62 boda ili 2,9 odsto i trgovanje u petak zaključio na 5996,66 bodova, industrijski indeks Dow Jones porastao je 1549,38 bodova ili 3,7 odsto na 43.487, 83 boda, a tehnološki indeks Nasdaq Composite za 468,57 bodova ili 2,4 odsto 19.630,20 bodova.

Sedmicu je počeo mješovito u ponedjeljak u iščekivanju objave podataka o inflaciji sredinom sedmice. Dow Jones napredovao je 0,86 odsto, S&P 500 0,16 odsto, a Nasdaq pao 0,38 odsto.

Slično je bilo i u utorak, kada je američko ministarstvo rada objavilo izvještaj o inflaciji na nivou proizvođačkih cijena. Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u decembru su na mjesečnom nivou porasle samo 0,2 odsto, nakon što je mjesec prije rast iznosio 0,4 odsto.

Dow Jones ojačao je 0,52 odsto, S&P 500 0,11 odsto, a Nasdaq izgubio 0,23 odsto.

Dobri poslovni rezultati banaka Citigroup, Wells Fargo, Chase i Goldman Sachs u srijedu su pogurali indekse prema gore. Dow Jones ojačao je 1,7 odsto, S&P 500 1,8 odsto, a Nasdaq 2,5 odsto.

Ministarstvo rada objavilo je da su potrošačke cijene u decembru na godišnjem nivou porasle 2,9 odsto, što je 0,2 postotna boda više nego u novembru. Osnovna inflacija bez cijena hrane i energije iznosila je 3,2 odsto, što je 0,1 postotni bod manje nego mjesec ranije.

Jedini pad sva tri berzanska indeksa zajedno doživjela su u četvrtak, kada je Dow Jones pao 0,16 odsto, S&P 500 za 0,16, a Nasdaq za 0,89 odsto.

Ministarstvo trgovine je izvijestilo da je maloprodaja u SAD-u u decembru porasla 0,4 odsto na mjesečnom nivou, nakon naviše revidiranog rasta od 0,8 odsto na mjesečnom nivou u novembru.

Iako je decembarski rast maloprodaje bio nešto manji od očekivanja većine analitičara, podaci su među njima učvrstili uvjerenje da američka centralna banka Federal Reserve (Fed) neće žuriti s nastavkom snižavanja ključne kamatne stope.

Među ulagačima su u petak odjeknuli pozitivni izvještaji o izgradnji novih stambenih objekata i industrijskoj proizvodnji u decembru. U SAD-u je gradnja stambenih zgrada veća 15,8 odsto nego u novembru, objavilo je Ministarstvo trgovine. Fed je ipak izvijestio da je obim industrijske proizvodnje porastao 0,9 odsto.

U petak je S&P 500 napredovao za 59,32 boda, Dow Jones za 334,7 bodova ili 0,8 odsto, a Nasdaq za 291,91 bod ili 1,5 odsto.

Ove je godine S&P 500 napredovao za 115,03 bodova ili dva odsto, Dow Jones za 943,61 bod ili 2,2 odsto, a Nasdaq za 319,41 bod ili 1,7 odsto.

