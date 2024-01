Nastavak pregovora u drugoj fazi tendera za koncesiju Aerodroma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas dala je saglasnost za nastavak pregovora između Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Međunarodne finansijske korporacije (IFC) u vezi nastavka druge faze tendera za projekat koncesije Aerodroma Crne Gore (ACG).

Vlada je usvojila Informaciju u vezi nastavka druge faze tendera za projekat koncesije Aerodroma Crne Gore.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i odluku o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Elektoprivrede Crne Gore.

Vlada je dala saglasnost na Plan rada i Finansijski plan Monteputa za ovu godinu i izvještaj o realizaciji Finansijskog plana za prošlu godinu.

„Preliminarni Izvještaj o realizaciji finansijskog plana za prošlu godinu pokazuje da je ovo privredno društvo poslovnu 2023. godinu završilo pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu od 4.005.130 EUR“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je, na osnovu uspješnog poslovanja iz prošle godine, realno planirati nove investicije koje će doprinijeti ostvarenju još boljeg poslovnog rezultata u narednoj godini.

„Pa je Planom rada Finansijskim planom za ovu godinu predviđeno da ukupni prihodi iznose 113.570.486 EUR, ukupni rashodi 113.350.364 EUR, a pozitivni poslovni rezultat planiran je u iznosu od 220.122 EUR“, naveli su iz Vlade.

Kako su rekli, osim poslovnih prihoda Monteputa, prihoda po osnovu neraspoređene dobiti iz prethodnih godina, u strukturi značajan priliv sredstava se očekuje iz Kapitalnog budžeta, na osnovu Zakona o budžetu za ovu godinu.

„Vodeći računa o efikasnom korišćenju resursa, očuvanju likvidnosti i planiranju pozitivnog poslovnog rezultata, i u ovoj godini će, pored izdataka na potrošni materijal, održavanje i usluge, rashodi biti usmjereni na investiciona ulaganja – unapređenje sistema naplate s ciljem kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima i izradu projektne dokumentacije za buduće dionice auto-puteva i brzih saobraćajnica“, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o varijabilnom dijelu zarade.

„Izmjenom je propisano da se varijabilni dio zarade zaposlenom može isplatiti jednom u tri mjeseca u iznosu od 50 odsto minimalne neto zarade. Takođe, varijabilni dio zarade zaposlenom za rad od javnog interesa može se isplatiti na mjesečnom nivou u iznosu od 70 odsto minimalne zarade, uz saglasnost Vlade“, navodi se u saopštenju.

