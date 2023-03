Nastavak info-kampanje za predstavljanje agrobudžeta u crnogorskim opštinama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predstavili su, u nastavku info kampanje, mjere podrške agrobudžeta za ovu godinu i razgovarali sa poljoprivrednim proizvođačima u Beranama, Kolašinu, Andrijevici, Mojkovcu, Žabljaku, Šavniku, Cetinju i Budvi.

Iz Ministarstva je saopšteno da su poljoprivrednim proizvođačima prezentovane mogućnosti podrške koje se opredjeljuju Uredbom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za ovu godinu, kako bi im bilo olakšano prijavljivanje i predočena prava u susret predstojećim javnim pozivima.

“Tokom trajanja prezentacije, proizvođači su najviše interesovanja pokazali za mjere stočarstva, nabavku mehanizacije, mjere zasnivanja proizvodnih zasada u biljnoj proizvodnji i mjere direktne podrške, kao i mjere za pokretanje biznisa mladih”, navodi se u saopštenju.

Proizvođačima je predočeno da je Ministarstvo donijelo odluku da smanji kriterijume za dobijanje premija u govedarstvu i u tom smislu će svi proizvođači, nezavisno od broja grla imati pravo da podnesu zahtjev za ostvarivanje premije za podršku po grlu.

“Takođe, kriterijumi za ostvarivanje prava na premije po grlu za ovce i koze su takođe smanjeni na jedno uslovno grlo, odnosno deset ovaca ili koza, koje će biti uključene u sistem premija, dok su premije za sir uvećane 25 odsto”, rekli su iz Ministarstva.

Ovogodišnjim budžetom podržava se i razvoj visokoproduktivnog stočnog fonda, te je u tu svrhu opredijeljeno 950 hiljada EUR za nabavku visokoproduktivnih steonih junica, sa maksimalnim učešćem budžetskih sredstava od 70 odsto prihvatljive vrijednosti, odnosno do maksimalnih 1,5 hiljada EUR po grlu. Planirana je podrška za nabavku 640 grla.

“Pored osnovnih direktnih plaćanja, istaknuta je novina uvođenja proizvodno vezanih plaćanja u biljnoj proizvodnji, zatim plaćanja za mlade farmere, kao i dodatnih plaćanja za proizvodnju na nekorištenom poljoprivrednom zemljištu. Takođe, najavljen je i početak sprovođenja agroekoloških mjera za privatne livade i pašnjake”, navodi se u saopštenju.

Uvedene su, kako se dodaje, nove šeme direktnih plaćanja u biljnoj proizvodnji i značajno povećana sredstva za ovu namjenu.

Predstavnici Ministarstva su pozvali poljoprivredne proizvođače da prijave svoje površine u SIZEP sistem putem regionalnih savjetodavnih službi. Potrebno je prijaviti sve površine namijenjene biljnoj proizvodnji do 30. aprila, kako bi se izvršila direktna plaćanja za ovu godinu.

“Poseban fokus je stavljen na razvoj ruralne infrastrukture, gdje će iznos sredstava podrške biti 3,73 miliona EUR. Predočena je novina da će Ministarstvo pružiti podršku opštinama na sjeveru, na način što će nabaviti mehanizaciju i opremu za čišćenje snijega, kako bi ruralno seosko stanovništvo u zimskim mjesecima moglo nesmetano da funkicioniše”, rekli su iz Ministarstva.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je posebno apelovalo na poljoprivredne proizvođače da osiguravaju svoju proizvodnju. Iznos podrške resornog ministarstva za polise uvećan je sa 50 na 60 odsto, pri čemu najveći broj lokalnih samouprava učestvuje sa dodatnih 25 do 30 odsto.

Nakon prezentacije mjera podrške, poljoprivredni proizvođači su u dijalogu sa predstavnicima Ministarstva iznijeli probleme i izazove sa kojima se suočavaju usljed poskupljenje cijena inputa u poljoprivrednoj proizvodnji. Posebno interesovanje proizvođača bilo je vezano za distribuciju plastenika, pri čemu je predočeno da će distribucija plastenika u saradnji sa lokalnim samoupravama krenuti početkom naredne sedmice.

Nakon prvog kruga, predstavljanje agrobudžeta za ovu godinu će biti organizovano u svim ostalim opštinama u narednom periodu.

