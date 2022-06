Naredne sedmice seminar iz oblasti EU fondova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Konsultantska kuća Eurho Consulting iz Osijeka organizovaće 16. juna u Podgorici jednodnevni seminar iz oblasti EU fondova.

Seminar pod nazivom EU fondovi – prilike za Crnu Goru u programskom periodu 2021-2027 (IPA + IPARD), održaće se u hotelu Philia u periodu od devet do 15 sati.

„Seminar odnosno radionica namijenjena je građanima, konsultantima koji će raditi na pripremi projekata, nevladinim organizacijama, malim i srednjim poduzećima, porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima, tijelima javne uprave, školama i fakultetima”, navodi se u saopštenju.

Polaznici će nakon seminara steći osnovne vještine za pripremu i sprovođenje projekata finansiranih iz EU fondova i dobiti sve potrebne informacije o aktuelnim tenderima za Crnu Goru.

Cijena seminara iznosi 75 EUR za rane prijave do ponedjeljka.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti na mejl [email protected], ili putem kontakt obrasca na stranici www.eurhoconsulting.hr.

