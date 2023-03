Naredne sedmice Capitalization seminar-u za MMSP

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis organizuje Capitalization seminar za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), koji će se održati u utorak u prostorijama IPC Tehnopolisa.

Seminar se organizuje u okviru projekta BRE PLUS, koji predstavlja kapitalizaciju postignutih rezultata prethodno implementiranog BRE projekta, sufinansiranog od INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014 – 2020.

„Realizacijom BRE projekta ostvaren je njegov glavni cilj, a to je formiranje prvog prekograničnog poslovnog registra, koji predstavlja bazu podataka kompanija iz Italije, Albanije i Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Capitalization seminar za MMSP će okupiti projektne partnere i eksperte koji će kroz seriju prezentacija dati doprinos boljem razumijevanju BRE Platforme, te prepoznavanju njenog značaja u cilju daljeg razvoja biznis zajednice u Crnoj Gori i povezivanja MMSP sa međunarodnim tržištem.

„Dodatno, tokom Capitalizion seminara za MMSP, biće prezentovana i baza svih kompanija u Crnoj Gori, koju je kreirala Privredna komora (PKCG) kroz BRE projekat. Navedene platforme predstavlju početnu tačku za proces digitalne transformacije Privredne komore“, navodi se u saopštenju.

Tokom seminara prisutni će takođe biti u prilici da se upoznaju i sa procesom digitalizacije i internacionalizacije crnogorske ekonomije, kao i sa trenutnim stanjem naše ekonomije.

Osim navedenog, predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Ministarstva evropskih poslova Crne Gore će predstaviti aktivnost koje implementiraju u cilju osnaživanja biznis zajednice u Crnoj Gori.

Na samom kraju učesnicima će biti predstavljena poslovna podrška koju IPC Tehnopolis pruža MMSP, te infrastrukturni segmenti IPC Tehnopolis, koji su od značaja za dalji razvoj biznis zajednice.

Radni jezik seminara tokom uvodnog obraćanja, kao i tokom prezentacije projekta će biti engleski, dok će preostali dio seminara biti održan na crnogorskom jeziku.

