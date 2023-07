Napreduje CDS projekat za elektronske olakšice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Realizacija projekta za primjenu Sistema carinskih odluka (CDS) na nacionalnom nivou napreduje u skladu sa planiranom dinamikom, saopšteno je iz Uprave prihoda i carina (UPC).

To je ocijenjeno na trećem online sastanku Upravnog odbora projekta pod nazivom Podrška UPC za implementaciju CDS na nacionalnom nivou.

“Cilj projekta je modernizacija carinskog sistema kroz efikasniji elektronski carinski postupak, čime će se postići jednostavnija trgovina i efikasnija naplata prihoda. Ovo podrazumijeva elektronsko podnošenje zahtjeva i elektronsko izdavanje odluka/ odobrenja za 29 carinskih postupaka”, navodi se u saopštenju.

Pojedini postupci, kako je objašnjeno, predstavljaju novinu u carinskom sistemu, dok je za veći broj postupaka do sada sve obavljano ručno (odobrenja – za postupak privremenog uvoza, postupak pasivnog i aktivnog oplemenjivanja, carinsko skladištenje, ovlašćenog izvoznika i dr).

Na sastanku koji je održan u petak, usaglašen je treći šestomjesečni izvještaj o napretku, koji se odnosi na period od 9. decembra prošle do 8. juna ove godine.

Konstatovano je da su izrađene sve ugovorom planirane odluke i to – 22 odluke Evropske unije (EU) i sedam nacionalnih odluka.

U toku ovog izvještajnog perioda izvođač, odnosno firma Safenet, je posvetila značajne resurse daljem razvoju aplikacije prema dogovorenom modelu.

“Sve odluke su implementirane, online sastanci su redovno održavani, izvođač je konstantno radio na ažuriranju aplikacije i korisničkih priručnika”, dodaje se u saopštenju.

Članovi radne grupe UPC aktivno su učestvovali u testiranju aplikacije i dostavljali sugestije ugovaraču, s ciljem da se aplikacija prilagodi potrebama UPC.

Iz UPC su saopštili da se u narednom periodu očekuje realizacija planiranih aktivnosti, koje podrazumijevaju nastavak rada na aplikaciji, kao i povezivanje aplikacije sa ostalim carinskim aplikacijama (NCTS, migrirani CIS).

“Nakon toga, planirana je obuka privrednog okruženja i carinskih službenika koji će raditi na pojedinim odlukama”, rekli su iz UPC.

Sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora, predstavnici UPC i Ministarstva finansija, izvođača – firme Safenet iz Bosne i Hercegovine (BiH), kao i Delegacije EU u Crnoj Gori u svojstvu posmatrača.

Realizacija projekta, koji se finansira iz IPA II sredstava, zvanično je počela 8. decembra 2021, a rok završetka je 8. februar naredne godine.

