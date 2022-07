Nakon pet povreda službenog pečata očekuje se reakcija Tužilaštva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za inspekcijske poslove (UiP) preduzela je sve radnje iz svojih nadležnosti za sankcionisanje obavljanja djelatnosti bez odobrenja u slučaju hotela Loza u Budvi, saopštili su iz UiP-a, navodeći da se nakon pet povreda službenog pečata očekuje reakcija Tužilaštva.

Iz UiP-a su kazali da je od 8. juna do 14. jula ove godine taj objekat pečaćen ukupno šest puta.

“Prijavljena lica su čak pet puta povrijedila pečat i time počinila krivično djelo skidanje i povreda službenog pečata i znaka”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je od 8. juna ove godine do danas UiP preduzeo sve zakonom propisane mjere i radnje iz svoje nadležnosti u slučaju pravnog lica Anton BU-2 u okviru kojeg posluje hotel Loza.

“Uprava je shodno tome donijela rješenje o zabrani rada tom subjektu nadzora zbog neposjedovanja odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, nakon čega je objekat zapečaćen”, kaže se u saopštenju.

Iz UiP su rekli da su nakon saznanja o povredi pečata podnijeli Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) Kotor krivičnu prijavu protiv osoba odgovornih za počinjeno krivično djelo i da su nakon izlaska krim-tehničara i sačinjavanja foto-elaborata i utvrđivanja činjeničnog stanja ponovo zapečatili objekat.

“Narednog dana došlo je do ponovne povrede službenog pečata, sprovedena je identična procedura koja podrazumijeva višečasovno angažovanje turističkih inspektora na spornom objektu i asistenciju Uprave policije, koji su u od 10. do 14. jula čak četiri puta reagovali po prijavi povrede službenog pečata”, kaže se u

saopštenju.

Iz UiP-a su rekli da su turistički inspektori pečatili samo prazne sobe, kuhinju i restoran, kako nijedan gost ne bi bio doveden u neprijatnu situaciju.

“Postupajući turistički inspektor je 8. jula uputio pisanu opomenu pred isključenje sa vodovodne i elektrodistributivne mreže subjektu nadzora, nakon čega je 11. jula upućena naredba Vodovod i kanalizacija Budva i Cedis Budva za isključenje spornog subjekta nadzora sa napajanja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vodovod istog dana obavijestio Upravu da se sporni objekat ne snabdijeva sa gradskog vodovoda, već sa bunara, pa ne mogu postupiti po naredbi.

Iz UiP su rekli da su nakon toga uputili Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove predlog da izvrši uzrokovanje vode za piće i pripremu hrane.

Kako su dodali, čeka se rezultat analize koju vrši Institut za javno zdravlje.

Iz UiP su rekli da Elektroprivreda i CEDIS još nijesu postupili po naredbi, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru.

Sve to vrijeme, kako su naveli, predmetni subjekat nadzora ne posjeduje odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

“Posebno ukazujemo da su u međuvremenu svi kapaciteti od 110 soba zauzeti, i da je nepreduzimanjem mjera iz nadležnosti ODT Kotor kojim bi se postigla svrha sankcionisanja, subjektu nadzora dat prostor za nezakonito poslovanje”, navodi se u saopštenju.

O svemu tome je, kako su kazali iz UiP-a, obaviješten rukovodilac ODT Kotor, Više državno tužilaštvo, Vrhovno državno tužilaštvo, Specijalno državno tužilaštvo i Tužilački savjet.

Iz UiP-a su rekli da do pribavljanja odobrenja za rad, objekat ne može da obavlja djelatnost za koju je registrovan.

Uprava će, kako su poručili, nastaviti da sprovodi sve zakonite radnje u okviru svojih nadležnosti u cilju sankcionisanja nezakonitog postupanja subjekta nadzora Anton Bu2.

Iz menadžmenta UiP-a poručili su svim subjektima nadzora koji ne poštuju zakonske propise da neće biti tolerancije u slučaju neposjedovanja odobrenja za obavljanje djelatnosti, i da će se prema svima postupati identično, bez selektivnog pristupa i izuzetaka.

“Odgovor na pitanje zašto je Anton Bu2 ovoliko puta počinio krivično djelo i nije primjereno sankcionisan prevazilazi nadležnosti ovog organa i pitanje je za druge institucije koje su nadležne da preispitaju slučaj, a koje su od UiP-a propisno upoznate, ali nijesu još reagovale”, kaže se u saopštenju.

