Najveće prosječne zarade u regiji u Sloveniji

Sarajevo, (MINA-BUSINESS) – Najveću prosječnu zaradu u regiji imaju radnici u Sloveniji, a najmanju u Bosni i Hercegovini (BiH) i Sjevernoj Makedoniji, pokazala je analiza agencije Anadolu.

Naime, prema posljednjim podacima prosječna isplaćena zarada za jun u Sloveniji je bila 1,5 hiljada EUR, Hrvatskoj 1,32 hiljade, Srbiji 855,8 EUR, Crnoj Gori 838 EUR, BiH 702,51 EUR, a u Sjevernoj Makedoniji 680,7 EUR, prenosi Biznis.ba.

Navodi se da je prosječna zarada za jun u Sloveniji iznosila 2,37 hiljada EUR bruto, odnosno sa porezima i doprinosima, a 1,5 hiljada EUR neto. Junska zarada u Sloveniji bila je veća od majske nominalno jedan odsto, a realno za 0,6 odsto.

Prosječna mjesečna zarada za prvu polovinu ove godine veća je u odsnosu na isti period prošle nominalno 6,5 odsto u bruto iznosu, odnosno za 3,5 odsto realno, a četiri odsto u neto iznosu ili 1,1 odsto realno.

Rast zarada na šestomjesečnom nivou u privatnom sektoru veći je nego u javnom.

U odnosu na platu za maj, prosječna bruto plata u privatnom sektoru manja je 1,1 odsto, dok je u javnom porasla 5,2 odsto. Glavni razlog tolikog povećanja u javnom sektoru je usklađivanje vrijednosti platnih razreda za 3,36 odsto od 1. juna, što su predstavnici sindikata javnog sektora i Vlada dogovorili krajem prošle godine.

Ipak, prosječna mjesečna bruto plata za prvo polugodište u privatnom sektoru značajnije je porasla, 7,6 odsto, nego u javnom, gdje je veća 4,4 odsto.

U prosjeku najviša zarada za jun isplaćena je distribuciji električnom energijom, gasom i parom, 2,24 hiljade EUR neto, a najniža u ugostiteljstvu, 1,14 hiljada.

Istovremeno u Hrvatskoj prosječna mjesečna isplaćena neto zarada u junu je iznosila 1,32 hiljade EUR, što je nominalno i realno niže 0,7 odsto u odnosu na maj. Prosječna mjesečna bruto zarada u junu je iznosila 1,82 hiljade, što je nominalno i realno niže 0,7 odsto u odnosu na maj.

Najviša prosječna mjesečna neto plata u junu je isplaćena u djelatnosti zdravstvene zaštite, 1,98 hiljada EUR, a najniža u proizvodnji odjeće, 845 EUR.

Najviša prosječna mjesečna bruto zarada u junu bila je u djelatnosti proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, 2,94 hiljade, a najniža u proizvodnji odjeće, 1,09 hiljada .

U Srbiji rast bruto zarada u periodu januar-maj u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 15,3 odsto nominalno, odnosno 9,5 odsto realno, dok je prosječna neto zarada veća 15,2 odsto nominalno, a 9,4 odsto realno.

U poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, prosječna bruto zarada za maj ove godine nominalno je veća 16,3 odsto, a realno 11,3 odsto dok je neto nominalno veća 16,2 odsto, odnosno 11,2 odsto realno.

U Crnoj Gori prosječna neto zarada u junu je u odnosu na maj zabilježila rast od 0,7 odsto, dok je na godišnjem nivou porasla 5,4 odsto.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu u odnosu na maj zabilježile rast od 0,1 odsto proizilazi da su realne zarade za isti period skočile 0,6 odsto.

U BiH je prosječna zarada u junu bila veća 57 EUR u odnosu na prosječnu prošlogodišnju od 645,71 EUR.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Sjeverne Makedonije, indeks prosječne mjesečne isplaćene neto plate u junu je u odnosu na isti mjesec prošle godine iznosio 114,8.

To povećanje prvenstveno je posljedica rasta prosječne mjesečne neto plate isplaćene po zaposlenom u sektorima finansijske i djelatnosti osiguranja, administrativne i pomoćne uslužne djelatnost, javne uprave i odbrane i obveznog socijalnog osiguranja.

