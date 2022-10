Najveća plantaža jabuka u Crnoj Gori razvijena uz podršku IRF-a

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Preduzeće Naše voće je u centru nikšićke Župe, uz podršku Investiciono-razvojnog fonda (IRF), napravilo najveću plantažu jabuka u Crnoj Gori.

Sačinjen od najkvalitetnijih sorti, jedinstveni voćnjak koji se prostire na preko 28 hektara, svakodnevno obilazi izvršni direktor Miloš Golubović.

“Preduzeće Naše voće osnovano je 2017. godine sa planom da upravlja projektom podizanja višegodišnjeg intenzivnog zasada jabuke. Riječ je o tehnologiji gustog zasada, porijeklom iz Italije, a koji se ogleda u protivgradnom sistemu. U preduzeću trenutno radi 12 stalno zaposlenih radnika, a baš danas, dok traje berba, imamo 30 sezonskih radnika na imanju“, kazao je Golubović.

Kako je saopšteno iz IRF-a, čelnici preduzeća su, u procesu razvoja značajnog kapitala, ulogu strateškog partnera povjerili Fondu, koji je posredstvom podržane investicije doprinio rastu broja zaposlenih.

Golubović je objasnio da se pored primarne proizvodnje jabuke, odnedavno bave i preradom.

„IRF je podržao većinu, odnosno najveći dio obima naše investicije do sada. Izgradili smo objekat za čuvanje i preradu voća, u koju je ugrađena linija za cijeđenje soka. Uskoro, kroz kreditnu liniju koju je trenutno aktivna u okviru IPARD aplikacije, obezbijedićemo liniju za proizodnju džemova i marmelada. Do polovine novembra očekujemo da ona bude ugrađena. Efektivno, uz pomoć IRF-a, razvijamo kako primarnu proizvodnju, tako i preradu”, rekao je Golubović.

On je naveo da su u preduzeću posvećeni širenju kapaciteta imanja, pa njihov impresivni voćnjak danas broji 100 hiljada sadnica.

“Ne samo da bismo preporučili, već preporučujemo IRF, posebno zainteresovanim, potencijalnim investitorima, koji bi investirali u ovu djelatnost. Saradnja je bila odlična, veoma transparentna, i imamo samo riječi hvale. Ono što doživljavamo kao prednosti Fonda u odnosu na komercijalne banke jesu kamatne stope, koje su kod IRF-a fiksne, u odnosu bankarske koje su već godinama unazad varijabilne. To se posebno vidi sada, u ovim godinama“, dodao je Golubović.

On je naveo da su posvećeni dugoročnom razvoju kompanije.

“Trenutno podižemo novih sedam hektara i imaćemo nekih 35 hektara zasada na proljeće naredne godine. Time ćemo završiti prvu fazu projekta, a to je podizanje voćnjaka na sopstvenom imanju“, kazao je Golubović.

Druga faza je podrazmijevala objekat za čuvanje i preradu voća.

„Projekat vjerno prati i podrška u primarnoj proizvodnji i preradi. Imamo konsultanta koji nas uči kako se određeni trendovi, upravo u preradi voća, pojavljuju na našem tržištu. Odnedavno imamo koleginicu koja je prehrambeni tehnolog, koja će se baviti vođenjem procesa prerade voća. Ambicija je da u narednom periodu proširimo naš asortiman“, zaključio je Golubović.

