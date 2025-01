Najsnažniji dnevni rast od novembra

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američke dionice su snažno porasle u srijedu nakon što je najnoviji izvještaj o indeksu potrošačkih cijena pokazao da je osnovna inflacija neočekivano usporila u decembru, a velike američke banke započele su sezonu kvartalnih izvještaja o zaradi s izvrsnim rezultatima.

Dow Jones Industrial Average trgovao se 703 boda više ili oko 1,7 odsto. S&P 500 popeo se 1,8 odsto, a Nasdaq Compositeralli 2,5 odsto, prenosi SEEbiz.

Decembarski indeks potrošačkih cijena pokazao je da je osnovna inflacija, koja isključuje hranu i energiju, porasla 3,2 odsto, izvijestio je u srijedu Zavod za statistiku rada. To je niža stopa u odnosu na prethodni mjesec i niža od 3,3 odsto koliko su procijenili ekonomisti koje je anketirao Dow Jones. Ukupna inflacija porasla je 2,9 odsto na 12-mjesečnoj osnovi, u skladu s predviđanjima.

Prinos desetogodišnjih obveznica oštro je pao nakon izvještaja o CPI-u i zadnji put je pao oko 13 baznih bodova na 4,663 odsto. Rast dionica kao što su Tesla i Nvidia skočile su oko pet odsto, odnosno dva odsto, kako su prinosi trezora pali.

Izvještavanje o zaradi za četvrto tromjesečje u srijedu je počelo pozitivno, a velike su banke uspjele uglavnom premašiti očekivanja Streeta.

Dionice JPMorgan Chasea porasle su gotovo dva odsto nakon što je banka izvijestila o povećanju zarade po dionici i prihodima, što je podstaknuto snažnim rezultatima trgovanja vrijednosnim papirima s fiksnim prihodom i investicionog bankarstva.

Dionice Goldman Sachsa skočile su šest odsto nakon što je banka u prethodnom tromjesečju zabilježila pad na vrhu i dnu, a Wells Fargo dionice su skočile više od sedam odsto nakon što je banka rekla da će neto prihod od kamata biti jedan odsto do tri odsto veći u ovoj godini. Citigroup je takođe dobio sedam odsto nakon što je nadmašio procjene za četvrti kvartal.

