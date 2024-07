Najgori dan za S&P 500 i Nasdaq od 2022.

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Američko tržište u srijedu je doživjelo pravi potop, pritisnuto neuvjerljivim izvještajima dvije megakapitalizovane tehnološke kompanije, vodeće na S&P 500 i Nasdaq Composite, koje su zabilježile najgoru sesiju od 2022.

Indeks širokog tržišta izgubio je 2,31 odsto, zatvorivši na 5.427,13, dok je tehnološki bogat Nasdaq skliznuo 3,64 odsto i završio na 17.342,41.

Dow Jones Industrial Average izgubio je 504,22 boda, ili 1,25 odsto, zatvorivši se na 39.853,87, prenosi SEEbiz.

Dionice Googleove matične kompanije Alphabet pale su pet odsto što je njihov najveći jednodnevni pad od 31. januara, kada su pale 7,5 odsto. Iako je Alphabet izvijestio o boljem rezultatu na vrhu i dnu, prihod od oglašavanja na YouTubeu bio je ispod konsenzusne procjene. U međuvremenu, Tesline dionice su pale 12,3 odsto, što je njihov najgori dan od 2020, zbog slabijih rezultata od očekivanih i pada prihoda od automobila od sedam odsto u odnosu na prošlu godinu.

Druge velike tehnološke dionice pale su zbog simpatija Alphabeta i Tesle. Nvidia i Meta Platforms izgubile su 6,8 odsto odnosno 5,6 odsto, dok je Microsoft pao 3,6 odsto.

Ti izvještaji označavaju prvi pogled ulagača na to kako su megacap kompanije prošle u drugom kvartalu.

Rasprodaju u srijedu uzrokovala je savršena oluja prekupljenog tržišta, visoka letvica zarada i sezonski slabo razdoblje za dionice. Zbog toga ovo povlačenje nije potpuno iznenađenje za ulagače, kazao je investicioni strateg u Bairdu, Ross Mayfield.

“Mi bismo ovu rasprodaju smatrali prilično održivom, jer je u pozadini tržišta bikova. A zdrava korekcija unutar tržišta bikova je nešto što vidimo kao mjesto prilike, a ne kao mjesto za odbranu ili pokušaj zaštite vašeg novca od ove volatilnosti,” dodao je Mayfield u intervjuu za CNBC.

Russell 2000 s malom kapitalizacijom pao je 2,1 odsto na dan. Za ovaj mjesec, međutim, referentna vrijednost male kapitalizacije porasla je 7,2 odsto budući da su ulagači nedavno počeli rotirati tehnološka imena s velikom kapitalizacijom u manja. U julu je Dow ojačao 1,9 odsto, dok je S&P 500 skliznuo 0,6 odsto, a tehnološki bogat Nasdaq 2,2 odsto.

Uprkos ovim promašajima megacap tehnoloških titana, sezona zarade je na dobrom početku. Više od 25 odsto S&P 500 kompanija su izvijestile o zaradi u drugom tromjesečju, pri čemu je otprilike 80 odsto njih premašilo očekivanja, prema podacima FactSeta.

Zabrinutosti ulagača u srijedu ujutro bili su slabiji od očekivanih podaci o proizvodnji u SAD-u.

Američki PMI indeks proizvodne proizvodnje pao je na 49,5 u julu, neočekivano skliznuvši u područje smanjenja kako su nove narudžbe, proizvodnja i zalihe smanjene. Ekonomisti su predviđali očitanje od 51,5, prema Dow Jonesu.

Izvještaj od srijede takođe je pokazao da je prodaja novih kuća bila manja nego što su ekonomisti očekivali za jun.

