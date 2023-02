Najavljena prodaja rezervi u SAD-u spustila cijene nafte

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak ispod 85 USD budući da se ulagači pribojavaju agresivnog podizanja kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) zbog znakova visoke inflacije, a raspoloženje je prigušila i najava prodaje nafte iz strateških rezervi.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila niža 2,01 USD nego na zatvaranju trgovine u ponedjeljak i iznosila je 84,6 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 2,21 USD nižoj cijeni, od 77,93 USD, prenosi Hina.

Trgovci su se fokusirali na objavu američkog ministarstva energetike da će prodati 26 miliona barela nafte iz strateških rezervi, koje su trenutno na najnižem nivou od 1983. godine.

Ministarstvo je razmatralo mogućnost odustajanja od prodaje u ovoj godini nakon što je administracija predsjednika Joea Bidena u prošloj godini već prodala rekordnih 180 miliona barela, ali takav potez zahtijevao bi odobrenje Kongresa.

Vašington je istovremeno ublažio zabrinutost za snabdjevanje procjenom o rekordnoj proizvodnji nafte u sedam najvećih bazena škriljaca.

Trgovci su pažljivo analizirali i podatke o inflaciji u SAD-u u januaru. Cijene su ponovo porasle u odnosu na decembar kada su bile stagnirale, što je raspirilo bojazni da bi američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) mogao agresivno podizati kamatne stope i time zakočiti privredu i potražnju za naftom.

Na godišnjem nivou cijene su u SAD-u porasle gotovo istim tempom kao i u decembru.

Većina ekonomista prognozirala je u Reutersovoj anketi da će Fed u narednim mjesecima povećati kamatne stope barem još dva puta.

Pritisak cijenama bila je i obnova izvoza preko ključne turske izvozne luke Ceyhan nakon razornog potresa koji je odnio nekoliko desetina hiljada ljudskih života i oštetio infrastrukturu.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) istovremeno je tek blago podigla procjenu potražnje za naftom u ovoj godini, za samo 100 hiljada barela dnevno, ukazavši na otvaranje kineske ekonomije nakon ukidanja strogih mjera suzbijanja covida 19.

OPEC je u odvojenom izvještaju objavio da je u ponedjeljak cijena barela korpe nafte njegovih članica poskupila 59 centi, na 84,23 USD.

