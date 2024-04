Najavili povlačenje predloga izmjena Zakona o PIO

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici Pokreta Evropa sad (PES) najavili su povlačenje Predloga izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), nakon konsultacija sa glavnim pregovaračem Crne Gore sa Evropskom unijom, Predragom Zenovićem.

Zenović, pregovarač za temeljna poglavlja Bojan Božović i poslanici PES-a, Vasilije Čarapić i Darko Dragović sastali su se danas kako bi razgovarali o najavljenim izmjenama Zakona o PIO, koje predviđaju da se starosna granica za odlazak u penziju sudija Ustavnog suda podigne sa 65 na 67 godina.

Zenović je upoznao poslanike sa reformskim procesom u oblasti vladavine prava, koji, između ostalog, treba da reguliše uslove rada nosilaca pravosudnih funkcija, te da bi uslove za penziju sudija Ustavnog suda, uz široke konsultacije, trebalo regulisati u sklopu ove agende i dinamike.

Poslanici su se usaglasili da je ovo bolji pristup i najavili su povlačenje Predloga izmjena zakona o PIO, kako bi otvorili put ka uspostavljanju dugoročnog i sistemskog rješenja.

Sagovornici su saglasni da su intervencije u ovom dijelu poželjne, kako bi se zaustavila tradicija zloupotreba koja već duži niz godina prati upravo ovaj segment rada Ustavnog suda, što je bila i isključiva intencija predlagača izmjena ovog zakona.

Na sastanku je apsostrofirano i da Crna Gora ne smije da se nađe u još jednoj ustavnoj krizi, te da opozicija i parlamentarna većina ne treba da dozvole da Ustavni sud ponovo bude u blokadi, kakvoj je bio prije sadašnjeg saziva Skupštine.

