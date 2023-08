Najavili podnošenje krivičnih prijava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Demokratska partija socijalista (DPS) podnijeće krivične prijave protiv osoba koje su, kako tvrde iz te stranke, nezakonito na vrh državnih preduzeća energetskog sektora postavile nekompetentne partijske funkcionere i dale im da upravljaju strateški važnim dijelom privrede.

Sve je to, kako su saopštili iz DPS-a, urađeno mimo zakona i procedura koje su propisane za ta radna mjesta.

“Nalaz inspekcije pokazao je da je partijski uhljebljen kadar, koji je bahato zaposjeo energetski sektor Crne Gore, Milan Lekić i Vladimir Čađenović, na tim pozicijama samo zahvaljujući brutalno uzurpiranim pozicijama od strane vlasti, prije svega Demokratskog fronta i Demokrata, koji su ih na ta mjesta postavili kako bi devastirali energetske resurse za račun drugih lica i koristili ih za jačanje svojih partija”, navodi se u saopštenju DPS-a.

Kako tvrde iz DPS-a, nema oblasti koja nije uništena postavljanjem nestručnog, neobrazovanog, ali partijski podobnog kadra.

“Tužilaštvo je dužno da u svakom pojedinačnom slučaju reaguje i pokuša da spriječi partiokratsko razaranje preduzeća koje se sprovodi pred licem javnosti, van svih zakona i procedura, jer izvršioci ovih krivičnih djela smatraju da partijska pripadnost štiti od kazne”, zaključuje se u saopštenju.

