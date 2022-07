Najavili otvaranje četiri dodatna retail parka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izraelska kompanija Big shopping centers group, koja je u februaru kupila tržni centar Delta u Podgorici, planira da otvori četiri dodatna retail parka u Crnoj Gori, što bi moglo omogućiti otvaranje dvije hiljade radnih mjesta.

Predsjednik Odbora direktora Big shopping centers groupa, Eitan Bar Zeev, je na sastanku sa ministrom finansija, Aleksandrom Damjanovićem i počasnim konzulom Crne Gore u Izraelu, Nimrodom Rinotom, kazao da je kompanija pored kupovine Delta cityja zainteresovana da proširi ulaganja.

On je dodao da je planirano da retail parkovi budu otvoreni u primorskom i kontinentalnom dijelu Crne Gore.

Rinot je ocijenio da Crna Gora ima veliki neiskorišćeni potencijal i prenio interesovanje izraelskih kompanija za ulaganje u crnogorski turizam, trgovinu i energetski sektor, odnosno obnovljive izvore energije.

Damjanović je poručio da je namjera Vlade da obezbijedi povoljniji biznis ambijent u skladu sa zakonskim okvirom, saglasno agendi koju Crna Gora ima na putu članstva u EU.

On je zahvalio na interesovanju i dodao da su svi kredibilni investitori dobrodošli, kao i da nova radna mjesta znače mnogo za crnogorsku ekonomiju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS