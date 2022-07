Najava direktnog platnog prometa važan signal za privredu i građanima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najava uspostavljanja direktnog platnog prometa između Crne Gore i Srbije važan je signal za konačno pokretanje procesa eliminisanja dugogodišnje biznis barijere u poslovanju i smanjenja troškova građanima i privredi, ocijenili su iz Unije poslodavaca (UPCG).

Oni su pozdravili i podržali najavu ministra finansija, Aleksandra Damjanovića, da će uskoro biti razmatrani predlozi za uspostavljanje direktnog platnog prometa između Crne Gore i Srbije.

Iz UPCG su podsjetili da je ta asocijacija više od 15 godina ukazivala na problem nepostojanja platnog prometa i dodali da je ključni razlog bio u izostanku spremnosti nadležnih da nađu rješenje, a ne u obezbjeđenju tehničkih i normativnih pretpostavki, što je bilo objašnjenje kojim se godinama opravdavalo nametanje dodatnih transakcionih troškova privredi.

“Imajući u vidu da je obim razmjene robe i usluga između dvije države daleko najveći, neobjašnjivo je da toliko dugo nije nađen interes nadležnih da se privredama Srbije i Crne Gore olakša poslovanje, uspostavi efikasniji i jeftiniji platni promet i značajno smanje njegovi troškovi”, navodi se u saopštenju UPCG.

Oni su kazali da je bilo pokušaja da se problem riješi i da su centralne banke Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine zaključile sporazum o kliringu međunarodnih plaćanja, kako bi se smanjili troškovi platnog prometa.

Iz UPCG su podsjetili da su predstavnici centralnih banaka Srbije i Crne Gore početkom 2008. godine saopštavali da su obezbijeđene sve pretpostavke za učešće banaka iz tih država u sistemu međunarodnog kliringa plaćanja u eurima, ali da je mali broj banaka za to pokazao interes, pa se odustalo od te namjere.

Predstavnici banaka su se pravdali strogim pitanjima likvidnosnih standarda predviđenog rješenja i troškovima softverskih izmjena kojima su mogli biti izloženi.

Iz Centralne banke Crne Gore su tada saopštavali da su obezbijedili neophodnu infrastrukturu, kao i da su sve banke upoznate sa tim načinom plaćanja, ali da je uključivanje u regionalni sistem kliringa zasnovano na dobrovoljnoj osnovi i zavisi od autonomne procjene svake banke.

“Finansijski sektor očigledno tada nije vidio interes, jer, da je isti bio ugrožen, sigurno bi našli način da se problem efikasno i brzo riješi”, rekli su iz UPCG.

UPCG je sa svim crnogorskim vladama ukazivala na neprihvatljivost postojeće situacije i zahtijevala rješavanje problema.

Na sastanku predsjednika unija poslodavaca Crne Gore i Srbije, Predraga Mitrovića i Miloša Nenezića, koji je održan u decembru, zaključeno je da ta dva reprezentativna udruženja poslodavaca, u dijalogu sa vladama obje države, moraju naći najbolji i najefikasniji odgovor za taj problem.

“Iako je samo to do sada nedostajalo, došlo je vrijeme da konačno možemo da svjedočimo postojanju dobre volje i namjere da se ova očekivanja i ispune”, zaključili su iz UPCG.

