Naftne rezerve se formiraju iz naknade na maloprodajnu cijenu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Naftne rezerve se formiraju iz naknade koja se uvodi na maloprodajnu cijenu, saopštio je ekonomski analitičar Oleg Filipović i dodao da će nju platiti krajnji potrošač.

On je za Radio Crne Gore kazao da je formiranje rezervi potrebno zbog globalne krize.

“Međutim, iskreno da vam kažem, mislim da u ovom momentu nije bilo neophodno to i uvijek imate još jedan od indirektnih poreza koji se treba iskoristiti za popunjavanje tog paketa u pitanju programa Evropa sad 2”, rekao je Filipović, prenosi portal RTCG.

Prema njegovim riječima, bitan je i tajming u kojem se nafta nabavlja.

“Moramo znati kada kupujemo tu naftu, po kojim cijenama i da li po berzanskim ili ne”, naveo je Filipović.

Prvo usklađivanje cijena goriva u ovoj godini biće danas. Za sada je sigurno da će litar svih vrsta biti skuplji tri centa, a razlog je primjena Zakona o sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima koji će obezbijediti formiranje rezervi za tri mjeseca.

Ekonomska analitičarka Mila Kasalica smatra da je Zakon o sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima samo početak u obezbjeđivanju strateških rezervi, te da nije u pitanju markiranje.

“Biće građanima, svima nama, udar na džep, ali to bi trebalo da predstavlja neku vrstu ulaganja od tri do šest mjesečnih rezervi koje ne bi trebalo da uznemiravaju tržište. Međutim, to sigurno dvije do tri godine neće zaživjeti na pravi način. To znači da ćemo kao građani da ulažemo sistem koji bi trebao trećinu rezervi da drži u Crnoj Gori, trećinu na izmještaju lokacije, a trećinu u opcijama, odnosno derivatnim instrumentima da bismo mogli da utičemo da kad dođe do velikog pada ili rasta cijena, to se ne uznemirava kako bi se držalo tržište u ravnoteži”, kazala je Kasalica.

Iz resora energetike su podsjetili da Crna Gora nema rafineriju, niti rezerve nafte, što znači da Vlada odgovornim pristupom treba da omogući normalno funkcionisanje u slučaju poremećaja ili vanredne situacije.

„Cilj je da se obezbijedi 100 hiljada tona naftnih rezervi za tri mjeseca”, saopštili su iz tog resora.

Oni su dodali da će veće cijene goriva na snazi biti sve dok se ne formiraju potrebne zalihe, nakon čega će biti niže.

Iz Ministarstva su kazali i da je za stvaranje rezervi potrebno 44,5 miliona EUR.

