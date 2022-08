Nafta ponovo iznad 100 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijena nafte u utorak je porasla iznad 100 USD, uoči sastanka Organizacije zemalja izvoznica nafte i saveznika (OPEC+).

Cijena barela nafte na londonskom tržištu porasla je u odnosu na dan ranije 31 cent, na 100,34 USD. Na američkom se tržištu barelom trgovalo po 40 centi višoj cijeni, od 94,29 USD, prenosi SEEbiz.

Sastanak OPEC-a +, koji uključuje i Rusiju, održaće se danas. Dva od osam izvora kazala su da će se razgovarati o skromnom povećanju proizvodnje, dok su ostali rekli da je povećanje malo vjerovatno.

“Ovog puta imamo puno više neizvjesnosti. Ovosedmična odluka pokazaće koliko je grupa još ujedinjena”, rekao je analitičar brokerske kuće OANDA Craig Erlam.

Dodatnu brigu na tržištu izaziva i posjeta predsjednice zastupničkog doma američkog kongresa Nancy Pelosi Tajvanu, s mogućom eskalacijom napetosti između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Kine.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) u utorak nije objavila u odvojenom izvještaju cijenu barela korpe nafte njenih članica. OPEC je u ponedjeljak izvijestio da je u petak korpa koštala 110,9 USD, što znači da je porasla šest centi u odnosu na prethodni radni dan.

