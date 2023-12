Nacionalna primjena NCTS-a počinje 28. februara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna primjena novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS) u Crnoj Gori, počeće 28. februara.

Nakon tog datuma, tranzitni postupak će se sprovoditi isključivo upotrebom NCTS-a.

“Cilj primjene NCTS-a je modernizacija javne uprave primjenom zajedničkog tranzitnog postupka, uz istovremeno uvođenje moderne informacione arhitekture i tehnologije u carinski informacioni sistem”, navodi se u obavještenju na portalu ecarina.me.

Tokom projekta za NCTS, finansiranog iz IPA sredstava, sprovedene su aktivnosti u cilju ispunjavanja uslova za pristupanje Crne Gore Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvenciji o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom, što je jedno od završnih mjerila Poglavlja 29 – Carinska unija.

Ove aktivnosti su obuhvatile izradu aplikacija, izmjenu zakonodavstva i obuke zainteresovanih strana.

“Uspostavljanje zajedničkog tranzitnog postupka će olakšati trgovinu, osigurati brži protok robe, uvesti jednostavnije procedure, smanjiti troškove i povećati konkurentnost domaćih preduzeća na evropskom tržištu. Zajednički tranzitni postupak predstavlja tranzit robe između svih zemalja članica Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku, odnosno država članica Evropske unije i EFTA, kao i Turske, Sjeverne Makedonije, Srbije, Ujedinjenog Kraljevstva i Ukrajine”, navodi se u saopštenju.

Jedan od uslova za pristupanje Crne Gore navedenim konvencijama je da se tranzitni postupak, korišćenjem nacionalne aplikacije i procedura u skladu sa novim propisima, sprovodi određeni period na nacionalnom nivou, kako bi pokazali spremnost za njihovu punu primjenu.

Preduzećima i njihovim zastupnicima je kroz pilot primjenu NCTS-a, koja je počela u maju prošle godine, omogućeno da se upoznaju s novim sistemom i aplikacijom, kako bi se na vrijeme pripremili za nacionalnu primjenu. Od avgusta ove godine u pilot primjenu NCTS-a su uključene sve carinske ispostave u Crnoj Gori.

Uprava prihoda i carina (UPC), kako se navodi, intezivno radi na stvaranju uslova za početak nacionalne primjene NCTS-a u Crnoj Gori.

Kako se deklaracije u NCTS-u podnose u elektronskom obliku, neophodno je da sva preduzeća, koja sprovode tranzitni postupak, imaju odobrenje za elektronsku razmjenu podataka u tranzitnom postupku.

Formalni zahtjevi za odobravanje elektronske komunikacije za tranzitni postupak se dostavljaju arhivi UPC, a snimljeni javni ključ digitalnog sertifikata (fajl sa ekstenzijom .cer) na mejl adresu [email protected].

Forma navedenog zahtjeva može se preuzeti sa https://ecarina.me/ncts-blog/obavjestenje-o-nacinu-postupku-i-uslovima-za-izdavanje-odobrenja-za-sprovodenje-formalnosti-u-tranzitnom-postupku-tehnikom-elektronske-obrade-podataka.

Obrazac sadrži i uputstvo za popunjavanje obrasca zahtjeva, kojim je preciziran način popunjavanja istog.

Na navedenoj stranici je objavljeno i obavještenje kojim se precizira način, procedura i uslovi koji moraju biti ispunjeni za izdavanje odobrenja za elektronsku razmjenu podataka u tranzitnom postupku.

Ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja, preduzeća se mogu obratiti Grupi za tranzit na 020/442-023 i mejl [email protected].

Za probleme u pilot primjeni NCTS-a, kao i nacionalnoj primjeni NCTS-a, obezbijeđena je podrška putem telefona 067/197-149 i mejla [email protected].

