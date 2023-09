Na sajtu MERT-a nova stranica za prijavu korupcije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na zvaničnom sajtu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma nedavno je postavljena nova stranica Odjeljenja za integritet Prijavi korupciju! https://www.gov.me/mek/prijavi-korupciju

“Na ovoj stranici, u preglednom i lako razumljivom formatu, možete pronaći informacije o oblastima kojima se Odjeljenje bavi. To uključuje borbu protiv korupcije i svih oblika neetičkog i neprofesionalnog ponašanja među zaposlenima u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma”, navodi se u saopštenju.

Na toj web stranici takođe može se saznati više o pojmu korupcije na globalnom nivou, kako se ona javlja i kakve negativne posljedice može imati na našu ekonomiju.

“Dodatno, pružene su informacije o tome kako novoformirano Odjeljenje za integritet (protiv korupcije) postupa sa prijavama, uključujući prijave od “zviždača” i svih onih koji primjećuju korupciju u svom radnom okruženju ili među zaposlenima Ministarstva”, navodi se u saopštenju.

Iz MERT-a su rekli da prijavljivanje korupcije nije samo pravo, već i obaveza svakog zaposlenog u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.

“Na web stranici se detaljno objašnjava kako možete prijaviti korupciju putem preporučene pošte, elektronske pošte na datu e-mail adresu, usmenom izjavom koja se bilježi potpisuje ili čak anonimno, ako osoba to želi. Takođe, pružene su kontakt informacije putem zvaničnih mobilnih i fiksnih telefona”, dodaje se u saopštenju.

Ta web stranica je dostupna i na engleskom jeziku, kako bi se ispoštovali svi međunarodni standardi u ovoj oblasti.

