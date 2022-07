Na sajmu pršuta 17 izlagača

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Na Međunarodnom sajmu pršuta – MESAP 2022, koji je počeo u četvrtak na Cetinju, svoje specijalitete predstavilo je 17 izlagača iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Španije.

Iz Turističke organizacije Prijestonice Cetinje saopšteno je da su sajam svečano otvorili rezanjem prve fete pršuta gradonačelnik Nikola Đurašković, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Budimir Mugoša, državni sekretar Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Damir Davidović, predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić, predstavnik EU u Crnoj Gori Mirko Bošković i predsjednik klastera Crnogorski pršut Jovan Kaluđerović.

Drugi dan sajma otvoren je u deset sati i trajaće do 14 sati.

U sklopu programa nastupali su dječiji hor, KUD Njegoš, dok je mnogobrojna publika uživala u sjajnim koncertima Luke Radovića i pop zvijezde regiona Jelene Tomašević.

„Večeras će sve posjetioce od 20 sati zabavljati bend Crveno i crno, dok je koncert fenomenalne Kaliopi rezervisan za 21 sat“, zaključuje se u saopštenju.

