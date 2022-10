Na poziv za dodjelu kolaborativnih grantova za inovacije stiglo 36 prijava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na javni poziv za dodjelu kolaborativnih grantova za inovacije, koji je raspisao Fond za inovacije, stiglo je 36 prijava projekata iz različitih oblasti, saopštila je njegova izvršna direktorica, Bojana Femić Radosavović i dodala da su izuzetno zadovoljni odzivom zajednice.

Ona je agenciji Mina-business kazala da je poziv, koji je bio otvoren od 28. juna do 27. septembra, bio namijenjen mikro, malim i srednjim preduzećima, koje je Fond pozvao da sklope partnerstva sa naučno-istraživačkim ustanovama ili drugim mikro, malim i srednjim preduzećima, prijave svoju inovativnu ideju i apliciraju za grant koji ima vrijednost do 100 hiljada EUR.

„Ukupan budžet koji smo imali na raspolaganju je 670 hiljada EUR, a ukupna vrijednost projekata koje smo dobili je oko pet miliona EUR. Od toga 3,1 milion preduzeća traže za grantove od Fonda, a oni su spremni da investiraju od sopstvenih sredstava 1,8 miliona EUR kako bi realizovali projekte do kraja“, precizirala je Femić Radosavović.

Prema njenim riječima, to je dovoljan pokazatelj da tražnja za ovakvom vrstom podrške u inovativnoj zajednici Crne Gore postoji, kao i da je prisutan veliki broj ideja koje bi se mogle realizovati kako bi se unaprijedio cijeli, ne samo inovacioni, nego i ekonomski ekosistem.

Fond je, kako je dodala, tokom trajanja poziva organizovao veliki broj Info dana i različitih obuka, kako bi pomogao aplikantima da što kvalitetnije pripreme projekte.

„Imali smo online Otvorena vrata koja smo organizovali jednom sedmično tokom gotovo cijelog ovog perioda i gdje su zainteresovani aplikanti mogli direktno da razgovaraju sa našim menadžerima programa i razjasne sve potencijalne nejasnoće koje su imali tokom pisanja projekta“, rekla je Femić Radosavović.

Sve to zajedno je, kako je ocijenila, vjerovatno doprinijelo kvalitetu prijava i tako velikom odzivu.

„Što se tiče partnerstava, još jedna važna stvar koju smo vidjeli nakon obrade pristiglih projekata jeste da je u 22 projektne prijave, u konzorcijumu sa mikro, malim i srednjim preduzećem makar jedna naučno-israživačka ustanova. To je pokazatelj koji nam je izuzetno važan, zbog toga što se Fond u ovoj prvoj godini rada snažno fokusirao na poboljšanje saradnje nauke i privrede“, dodala je Femić Radosavović.

U Fondu smatraju da je to izuzetno bitno, jer nema zdravog razvoja inovacija bez snažne podrške naučne zajednice.

Femić Radosavović je, govoreći o narednim koracima, kazala da su 34 prijave od 36 dostavljene sa kompletnom dokumentacijom pa su one poslate na dalju evaluaciju, koja se realizuje u dvije faze.

„Sami projekti su pisani na engleskom jeziku, jer je evaluacija međunarodna i ona se ne radi unutar Fonda. U prvoj fazi evaluacije projekti se šalju na adrese dva međunarodna eksperta iz te uže oblasti iz koje dolazi projekat, što je već urađeno“, objasnila je Femić Radosavović.

Prema njenim riječima, treći član evaluacije u tom prvom dijelu je jedan član investicione komisije koju je izabrao Fond. Nju čine tri međunarodna eksperta koji imaju bogato iskustvo u ocjeni sličnih projekata na različitim tržištima i u različitim oblastima iz kojih zapravo dolaze i projekti koji su aplicirali.

„Nijesu sve prijave koje su pristigle iz samo jedne oblasti. Iako je većina njih u vezi sa informaciono-komunikacionim tehnologijama, primijetili smo da je puno multidisciplinarnih projekata i puno njih kombinuje ICT sa poljoprivredom, održivim i zdravstvenim turizmom, kao i energetskom efikasnošću. Samim tim i komisija koja ih ocjenjuje ima ekspertize iz svih tih različitih oblasti“, navela je Femić Radosavović.

Ona je rekla da će do 30. oktobra sve aplikante obavijestiti da li njihov projekat prelazi u narednu fazu evaluacije, koja podrazumijeva izlaganje projekata odnosno prezentaciju pred članovima investicione komisije.

„Mi smo članove investicione komisije pozvali da dođu kod nas i da prezentacije budu uživo, jer smatramo da ćemo dobiti veći kvalitet događaja, a i htjeli smo da damo aplikantima priliku da porazgovaraju uživo sa ekspertima iz oblasti i dobiju neke vrijedne savjete za dalje“, kazala je Femić Radosavović.

Ona je dodala da će oni koji ne uđu u drugu fazu evaluacije dobiti jasne komentare po svim kriterijumima po kojima je ocjenjivan sami projekat i vidjeti šta je to što bi trebalo da unaprijede kako bi opet aplicirali za neki drugi grant ili generalno popravili kvalitet svog projekta ili te ideje.

„Ta druga faza evaluacije i same prezentacije realizovaće se u Podgorici 15. i 16. novembra, nakon čega ćemo do kraja novembra dati krajnu odluku ko je dobio grant i u kojoj vrijednosti“, navela je Femić Radosavović.

Ona je rekla da, nakon objave rezultata slijedi proces ugovaranja, što će se dešavati u prve dvije sedmice decembra.

„Ugovor ćemo potpisati do kraja decembra a sa implementacijom projekata počinjemo od 1. januara. Većina ovih projekata će se implementirati tokom 24 mjeseca i u toku te faze implementacije Fond će biti stalno tu, imaće živ i aktivan odnos sa onim preduzećima koja dobiju grant i pomagaće kroz različite obuke da na najbolji mogući način sprovedu svoju ideju do kraja“, objasnila je Femić Radosavović.

Ona je, govoreći o planovima Fonda, kazala da, osim praćenja implementacije ovih projekata, planiraju niz pokretanja novih programskih linija.

„U ovoj prvoj godini fokus je bio saradnja nauke i privrede, a za narednu smo fokus stavili na podršku start up-ovima i razvoju inovacija unutar preduzeća“, navela je Femić Radosavović.

Ona je rekla da će u zavisnosti od visine odobrenog budžeta vidjeti koliko programa podrške mogu da pokrenu ali neki plan rada je napravljen već i jasno fokusiran na ove stvari.

„Jedna interesantna stvar koju smo primijetili jeste da našoj zajednici nije neophodna samo finansijska podrška već smatramo da je potrebno edukacijama pomoći posebno start up-ovima da na najbolji način zaokruže svoje ideje i razviju taj biznis. Zbog toga će se, recimo, program koji razvijamo za start up-ove fokusirati ne samo na finansijsku podršku već i na rad sa mentorom koji će im pomoći da na što bolji način definišu svoju ideju i razvijaju biznis u nekom zdravom pravcu“, zaključila je Femić Radosavović.

