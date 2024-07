Na planu restrukturiranja Instituta Simo Milošević radiće stručnjaci sa UCG

Podgorica, (MINA) – Razvoj Instituta „Simo Milošević“ je od nacionalnog je značaja za Crnu Goru i na planu restrukturiranja te ustanove radiće stručnjaci sa Univerziteta Crne Gore (UCG), poručio je premijer Milojko Spajić.

On se danas, kako je saopšteno iz Vlade, sastao sa rektorom UCG Vladimirom Božovićem i dekanima Ekonomskog fakulteta Mijatom Jocovićem, Građevinskog fakulteta Marinom Rakočević i Medicinskog fakulteta Miodragom Radunovićem.

Vlada će UCG-u dostaviti projektni zadatak za izradu plana restrukturiranja Instituta, na osnovu koga bi njeni timovi, zajedno sa timovima Univerziteta i Instituta Igalo, taj dokument trebalo da pripreme u narednih četiri-pet mjeseci.

Spajić je rekao da je trenutak da se, nakon rješavanja akutnih problema i spašavanja Instituta od blokade i stečaja, napravi strateški pravac za Igalo.

Prema njegovim riječima, plan restrukturiranja treba da bude osnova za ulazak u veoma ambiciozan projekat koji će dovesti do toga da nakon tri godine od njegove realizacije Institut postane profitabilan.

„Treba da imamo reprezentativan sistem objekata, kapacitete sa četiri i pet zvjezdica i da onim što imamo privučemo najzahtjevnije korisnike“, dodao je Spajić.

On je objasnio da će do tada država pronaći način da preko Fonda zdravstva poveća izdvajanja za svoje građane kojima su potrebne usluge Instituta, ali i da privuče inostrane korisnike.

„Moguće je da i u sklopu NATO programa imamo rehabilitaciju građana iz Ukrajine u našem Institutu“, kazao je Spajić.

On je naveo da su zaposleni na Institutu, uprkos teškim uslovima, ostali posvećeni svom radu, i da treba sačuvati i jačati kadar jedinstvenog rehabilitacionog centra, posebno u cilju razvoja zdravstvenog turizma u Crnoj Gori tokom cijele godine.

„Zbog toga je ovo projekat od nacionalnog značaja i veliki motor naše privrede. Potreban nam je dobar biznis model i želimo da angažujemo sve relevantne subjekte i stručni kadar“, naglasio je Spajić.

Božović je zahvalio Vladi na angažmanu Univerziteta, navodeći da će to biti test za svaku buduću saradnju.

„Angažovaćemo sve ljude ma gdje bili, nama je stalo da ovo uspije i daćemo sve od sebe da tako bude. Imamo razgranatu mrežu kontakata, ukoliko bude potrebna podrška sa strane“, rekao je Božović.

Jocović je kazao da je obaveza Ekonomskog fakulteta da svu raspoloživu pamet stavi na raspolaganje u ovom, za državu važnom, poslu.

„Tu smo da ustanovimo metodologiju rada kako bismo sklopili mozaik i dobili najbolje moguće rješenje. Razumijemo da nije samo cilj izvlačenje Instituta, nego biznis model koji će biti održiv i globalno konkurentan“, rekao je Jocović.

Rakočević je poručila je da će i Građevinski fakultet sve svoje kapacitete staviti na raspolaganje, a ako bude potrebno, angažovaće i međunarodne eksperte.

„Prije desetak godina radili smo stručno mišljenje za jednu zgradu Instituta. Znamo da zgrade treba rekonstruisati“, kazala je Rakočević.

Radunović je rekao da Vlada i UCG do sada nijesu sarađivali u ovom formatu, i da će se u potpunosti angažovati kako bi se za tako važan kompleks, kakav je Institut Igalo, pronašlo najbolje moguće rješenje.

U saopštenju se podjeća da je račun Instituta deblokiran je 4. jula nakon više od 200 dana, kada su Vlada Crne Gore i manjinski akcionar, kompanija Vile Oliva, uplatili po pet miliona EUR, čime je riješeno dugogodišnje pitanje duga prema Jugobanci u iznosu od oko sedam miliona eura.

Dodaje se da su istovremeno radnicima isplaćene po dvije zaostale zarade.

„Predviđeno je da plan restrukturiranja bude završen u roku od pola godine, čime će se normalizovati poslovanje Instituta, trenutno opterećenog značajnim dugovima i prema povjeriocima i prema zaposlenima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada odlučna da strateškim pristupom, u saradnji sa svim relevantnim činiocima, riješi nagomilane probleme i obezbijedi sigurnost za zaposlene u Institutu, povjerioce i sve korisnike ovog jedinstvenog rehabilitacionog centra.

