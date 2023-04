Na liniji Bar–Bari vjerovatno putnički brod kompanije Tnitsea Shipping

Bar, (MINA-BUSINESS) – Na pomorskoj liniji Bar-Bari-Bar vjerovatno će tokom ljeta saobraćati putnički brod kompanije Tnitsea Shipping, saznaje Primorski portal u kompaniji Barska plovidba.

Pregovori sa Italijanima su u toku i izvjesno je da će ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji biti potpisan ovih dana.

Jedina pomorska linija između Crne Gore i Italije startovaće od kraja juna i brod će saobraćati tokom ljetnjih mjeseci.

U ovom poslu, Barska plovidba imaće prihod od prodatih karata u njihovim poslovnicama.

Posadu na brodu ukrcava italijanski brodar čija je kompanija registrovana u Portugaliji.

Nakon što je Barska plovidba ostala bez svog putničkog broda u decembru 2016. godine, nakon 52 godine, na liniji Bar–Bari plovio je pet do šest mjeseci godišnje brod Dubrovnik, koji je bio u vlasništvu hrvatske Jadrolinije.

Zbog nemogućnosti da plovi brod Dubrovnik, Hrvati ove godine nijesu mogli da produže ugovor sa crnogorskom kompanijom.

