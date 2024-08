Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) bilo je na kraju juna 34,72 hiljade nezaposlenih, sa stopom registrovane nezaposlenosti od 11,56 odsto, saopšteno je iz te ustanove.

Upravni odbor ZZZ-a usvojio je na sjednici, kojom je predsjedavao Aleksandar Šipčić, izvještaj o radu za prvo polugodište, čiji podaci pokazuju značajno poboljšanje situacije na tržištu rada u Crnoj Gori.

“Evidentno smanjenje broja nezaposlenih 5,59 hiljada osoba ili za 13,87 odsto i smanjenja stope za 2,19 procentnih poena, u odnosu na isti period prethodne godine, ukazuju na pozitivna kretanja na tržištu rada kao i na bolju ekonomsku situaciju u zemlji”, konstatovano je na sjednici UO.

U prvom polugodištu broj novoprijavljenih nezaposlenih je 8,57 hiljada, što je manje 21,4 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

“Međutim, i dalje postoje izazovi, posebno u vezi sa dugoročnom nezaposlenošću, koja obuhvata značajan procenat nezaposlenih. Takođe, regionalne razlike su i dalje prisutne, s najvećim brojem nezaposlenih u Područnoj jedinici (PJ) Podgorica, za opštine Podgorica, Danilovgrad, Zeta, Tuzi i Cetinje, u PJ Rožaje, za opštine Rožaje i Petnjica i PJ Bijelo Polje za Bijelo Polje, Mojkovac i Kolašin, dok je najmanje nezaposlenih evidentirano u PJ Herceg Novi, što se odnosi na Herceg Novi, Kotor i Tivat.

U izvještaju o radu je navedeno da su poslodavci prijavili 14,1 hiljadu slobodnih radnih mjesta, što je 18,83 odsto manje u odnosu na uporedni period prošle godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u uslugama smještaja i ishrane, obrazovanju i trgovini.

“U prvom polugodištu, posredstvom Zavoda zaposleno je 6,53 hiljade osoba sa evidencije nezaposlenih, od kojih je polovina na sezonskim poslovima. Navedeno ukazuje na potrebu za dodatnim mjerama podrške i aktivnostima za stimulisanje zapošljavanja”, navodi se u saopštenju.

Zapošljavanje stranaca i dalje igra značajnu ulogu na tržištu rada, posebno u sektorima usluga smještaja i ishrane, građevinarstva i ostalih uslužnih djelatnosti. U prvom polugodištu izdata je 21 hiljada dozvola za privremeni boravak i rad stranaca, mahom licima iz Turske, Ruske Federacije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Albanije.

U prvoj polovini godine Zavod je realizovao pet programa aktivne politike zapošljavanja u iznosu od 2,6 miliona EUR, kojim je omogućeno podizanje nivoa zapošljivosti i zapošljavanje 1,28 hiljada nezaposlenih.

“Zavod će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem programskih aktivnosti koje će, pružajući podršku nezaposlenima, dodatno smanjiti nezaposlenost”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS