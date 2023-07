Na jednom mjestu sve programske linije podrške inovacijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Program za inovacije od ove do 2027. godine, kojeg je Vlada usvojila na sjednici, ima za cilj da učini vidljivim inovacionoj zajednici planirane programske linije podrške inovacijama.

Iz Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja je saopšteno da se taj program nadovezuje na prethodni Program za inovacije od 2021. do naredne godine, i oslikava strukturne promjene koje su se u prethodne dvije godine realizovale uvođenjem Fonda za inovacije kao implementacionog tijela za inovativne programe i projekte u sistem inovacione djelatnosti Crne Gore.

“Cilj Programa za inovacije od ove do 2027. godine jeste da, na jednom mjestu, učini vidljivim inovacionoj zajednici planirane programske linije podrške inovacijama od Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja i Fonda za inovacije”, navodi se u saopštenju.

Program za inovacije je posebno usmjeren na omogućavanje okvira kroz koji inovaciona zajednica može prepoznati sve dostupne instrumente koji će biti usmjereni na cjelokupan ciklus razvoja inovacije – od same inovativne ideje do njene komercijalizacije i izlaska na tržište, kao i postavljanje programskog osnova podrške učešću u međunarodnim programima za inovacije, kao i promociji inovacija od resornog Ministarstva.

Program je usmjeren na davanje jasnih smjernica Fondu za inovacije u vezi sa programskim linijama putem kojih sredstva za podršku inovacijama iz budžeta Crne Gore treba da budu usmjerena ka inovacionoj zajednici, kao i na usklađivanje sistema kroz angažovanje inovacione zajednice, lokalne samouprave i drugih partnera države, njihovo umrežavanje i zajedničko praćenje razvoja inovacionog ekosistema, kao i dopunjavanje cjelokupnog ciklusa podrške inovacijama.

“Program za inovacije sadrži ključne smjernice za dalji programski rad i podršku inovacionoj zajednici Fonda za inovacije koji je, od ove godine, u potpunosti operativan i spreman da preuzme programske linije podrške razvoju inovacija u Crnoj Gori. Uloga Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja će, u dijelu programske podrške, biti usmjerena isključivo na podsticanje i podršku učešću crnogorskih korisnika u EU i međunarodnim projektima za inovacije i razvoj”, dodaje se u saopštenju.

U svrhu promocije inovacija i razvoja, te naknadnog pristupanja nekom od EU ili međunarodnih programa ili inicijativa za inovacije, resorno Ministarstvo ima zakonski osnov da objavljuje javne konkurse za kojima se ukaže potreba, a koji nijesu dio ovog programskog okvira.

“Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja će, na osnovu Programa za inovacije, u ovom mjesecu objaviti dva konkursa, i to za: podršku učešću u program Eureka i podršku učešću u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Horizont Evropa – Stub III Inovativna Evropa”, zaključuje se u saopštenju.

