Na javni poziv stiglo 11 prijava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na javni poziv za izbor dva člana iz redova profesionalaca koji će biti imenovani u Odboru direktora Aerodroma Crne Gore stiglo je 11 prijava.

Kako nezvanično saznaje agencija Mina-business, najkvalitetnije biografije imaju i u uži krug su ušli Rade Grujičić, Aleksandar Popović, Lazar Bojanić i Mladenka Vukmirović.

Javni poziv je raspisalo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva polovinom januara.

Vlada će uskoro razriješiti postojeći Odbor direktora i imenovati novi. Pored dva člana sa javnog poziva političke partije će predložiti još tri člana.

Očekuje se da na istoj sjednici bude razriješen postojeći Odbor i imenovan novi.

