Muratović: Otpuštanja i prekid proizvodnje u KAP-u nastavak posrnuća privrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Otpuštanje oko 300 zaposlenih i prekid proizvodnje u pogonima Kombinata aluminijuma (KAP), najavljeno za sjutra, nastavak su daljeg posrnuća crnogorske privrede kojeg smo svjedoci u posljednje dvije godine, saopštio je član Izvršnog odbora Demokratske partije socijalista (DPS), Boris Muratović.

On je kazao da će do toga doći jer Uprava prihoda i carina (UPC) nije vratila poresku pretplatu od 7,8 miliona EUR, čime je ugrožena likvidnost poslovanja firme i egzistencija zaposlenih i njihovih porodica.

„To je samo još jedan u nizu zabrinjavajućih indikatora nakon odlaska stranih investitora i gašenja preduzeća koja su imala veliki udio u ukupnom izvozu Crne Gore“, naveo je Muratović u saopštenju.

On je podsjetio da je nakon 30. avgusta 2020. godine iz Crne Gore otišao Aman, a Qatari Diar odustao od višemilionskog projekta u Plavim horizontima.

„Ugašeni su Montenegro Airlines, Duvanski kombinat i Željezara, a neznavenim i nedomaćinskim vođenjem, ali i prebukiranjem i zapošljavanjem nestručnog kadra, uglavnom partijskih uhljeba i rođaka, pojedina državna preduzeća su dovedena do ivice bankrota“, rekao je Muratović.

On je dodao da se u skorije vrijeme mogu očekivati novi primjeri posrnuća crnogorskih privrednih giganata, kao i da će sve navedeno biti vjetar u jedra rastu stope nezaposlenosti čijoj tendenciji se ne nazire kraj.

Muratović smatra da su ta tmurna ekonomska slika i alarmantno stanje posljedica pogrešne politike dvije izvršne vlasti posljednje dvije godine.

„Zbog toga je Crnoj Gori što prije potrebna odgovorna i kompetentna vlast koja će državu usmjeriti na evropski kolosjek, vratiti je na put razvoja, stabilnosti i napretka, a ne kao što je slučaj promijenjene vlasti, rastjerivati investitore, urušavati životni standard građana i stvarati posrnuće državne ekonomije“, kazao je Muratović.

On je naveo da je glavni preduslov za sve to brz i efikasan dogovor oko pripreme vanrednih parlamentarnih izbora.

