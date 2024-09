Mulešković: Sniženje taksi prvi korak u jačanju avio-konkurentnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dogovor o smanjenju aerodromskih taksi jedini je način da se Crna Gora vrati na listu lako dostupnih destinacija, ocijenio je ekonomski analitičar Mirza Mulešković i dodao da se uporedo sa tim mora više raditi na jacanja infrastrukturnih kapaciteta aerodroma.

“Nadam se da će se takva politika nastaviti i da ćemo raditi na podizanju konkurentnosti naših aerodreoma, jer je to jedini način da se vratimo na listu lako dostupnih destinacija, što je preduslov da budete prepoznata turistička destinacija“, rekao je Mulešković za portal RTCG.

On je kazao da je politika koju su Aerodromi Crne Gore vodili u minulom periodu dovela do toga da se značajan broj putnika preusmjerio na aerodrom u Tirani, što je našim susjedima donijelo veće investicije u aerodromske kapacitete, veći broj turista i veći izvor prihoda za javne finansije.

Takve odluke su, kako je naveo Mulešković, bile suprotne interesima razvoja crnogorske ekonomije.

“Ovim dogovorom se potvrđuje i činjenica koju smo svi potencirali, a to je da je odluka o povećanju taksi štetna, što su donosioci odluka negirali, iako su i same kompanije uputile zvaničan stav da se povlače sa našeg trzišta zbog povećanja taksi. Crna Gora kao turistička destinacija mora da bude bolje povezana i konkurentnija u odnosu na ostale zemlje, kako bi zadržala prepoznatljivost i održala status regionalnog lidera u turizmu”, saopštio je Mulešković.

On je dodao da je Crna Gora upravo zbog lošije povezanosti izgubila veliki broj turista.

“Raduje činjenica da se došlo do dogovora i nadam se da će se prethodni avio operateri vratiti u Crnu Goru” kazao je Mulešković, izražavajući bojazan da su se oni već veoma dobro pozicionirali na regionalnima aerodromima, što može da bude problem za njihovo vraćanje.

On smatra da aerodromi moraju da vode konkurentnu politiku kako bi privukli one operatere koje su izgubili zbog loših odluka, a da uporedo sa tim rade na infrastrukturnom širenju aerodromskih kapaciteta i jaćanju usluga na samim aerodromima.

“Upravo na taj način možemo postići ono što je cilj – lakša dostupnost i bolja i brža usluga na samim aerodromima”, zaključio je Mulešković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS