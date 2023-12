Mujović sa Marsellom o budućnosti Željezare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tradicionalno dobri odnosi Crne Gore i Italije najbolja su baza za dalje jačanje saradnje, naročito u oblasti energetike i rudarstva, ocijenili su resorni ministar Saša Mujović i italijanska ambasadorka, Andreina Marsella, koji su razgovarali i o budućnosti Željezare.

Iz Ministarstva su rekli da su na temu zelene tranzicije i nove tehnologije u industrijskoj proizvodnji dogovorene zajedničke aktivnosti Ambasade Italije i institucija Crne Gore na snažnijem promovisanju potencijala i kapaciteta Crne Gore, kako bi italijanska privredna zajednica imala prilike da pronađe model za saradnju i povećanje direktnih investicija.

“U tom dijelu posebno je bilo riječi o Željezari Nikšić, o ranijem interesovanju italijanskih kompanija za ovo preduzeće i mogućnostima pokretanja proizvodnje „zelenog čelika“”, navodi se u saopštenju.

Mujović je rekao da Crnu Goru očekuje ozbiljan posao i puno aktivnosti u ovoj oblasti.

“Značajna su nam iskustva koja Italija kao članica EU ima, a potrebni su nam kredibilni partneri u procesima pred nama“, naveo je Mujović.

Na sastanku je ocijenjeno da su tradicionalno dobri istorijski i prijateljski odnosi dvije države, najbolja baza za dalje jačanje i konkretizovanje saradnje, naročito u oblasti energetike i rudarstva.

Uspješna realizacija projekta povezivanja elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije podmorskim kablom i značaj koji nastavak razvoja ovog projekta ima za Crnu Goru, jedna je od tema koje su bile u fokusu razgovora Mujovića I Marselle.

Mujović je posebno naglasio značaj projekta za energetski sistem naše države i iskoristio priliku da informiše ambasadorku da je izgradnja druge žile podmorskog kabla stavljena na sami vrh liste prioritetnih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i da će radno tijelo za praćenje realizacije projekta imati zadatak da ubrza dinamiku pripremnih aktivnosti i redovno ažurira status realizacije projekta.

Marsella je rekla da je zadovoljna odlučnošću nove Vlade, kao i novoformiranog Ministarstva energetike i rudarstva da projekte iz ovih oblasti stavi visoko na agendu svog rada.

Kako je navela, svoj angažman u periodu koji slijedi iskoristiće da snažnije poveže kompanije i privredne zajednice dvije države i na taj način omogući bolju i direktniju komunikaciju i unaprijedi saradnju.

