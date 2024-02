Mujović pokrenuo aktivnosti na realizaciji projekta Solari sjever

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović, pokrenuo je aktivnosti na realizaciji projekta ugradnje solarnih panela na sjeveru Crne Gore, u skladu sa obećanjem koje je dao građanima Bijelog Polja na panel diskusiji o zagađenju vazduha u tom gradu, održanoj u srijedu.

Mujović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, obavio konsultacije sa izvršnim direktorima Elektroprivrede (EPCG) i EPCG Solar gradnje, Ivanom Bulatovićem i Valerijom Saveljić, kao i predsjednikom Odbora direktora EPCG, Milutinom Đukanovićem, koji su pozitivno reagovali na tu inicijativu.

Tim povodom, Mujović je uputio zvanični dopis ovim kompanijama da kreiraju poseban program radnog naziva Solar sjever, koji bi, u odnosu na program Solar 3000+, bio finansijski povoljniji i prihvatljiviji i za one sa manjom platežnom moći, kako bi se što veći broj građana sjevernih opština, a posebno onih koji imaju evidentne probleme sa zagađenjem, prijavilo za projekat i na taj način smanjili upotrebu uglja kao najvećeg zagađivača vazduha

“Ovo je način da u velikoj mjeri riješimo uočeni problem, da proizvedemo nove kilovat sate (kWh) zelene energije i to na mjestu potrošnje, te da imamo potrebu punog angažmana i eventualnog prijema nove radne snage“, naveo je Mujović u dopisu upućenom energetskim kompanijama.

Iz Ministarstva su kazali da je ovo prvi, ali ne i jedini korak, u skladu sa obećanjima Mujovića da se nađu dugoročno održiva i za građane dostupna rješenja za problem zagađenja vazduha.

Pored novog projekta Solar sjever, Mujović je istakao da će već od narednog mjeseca, početkom marta, na raspolaganju biti sredstva za primjenu energetske efikasnosti u domaćinstvima, po povoljnim uslovima, i pozvao građane Bijelog Polja da se prijave.

„U ovoj fazi realno je raditi na energetskoj efikasnosti na nivou Crne Gore, jer je tada potrošnja neuporedivo manja, što je princip koji primjenjuje Evropa. Prvo treba napraviti infrastrukturu koja će omogućiti manju potrošnju. Želim da pošaljem jasnu poruku, nijesmo ravnodušni na probleme koji tište građane Bijelog Polja, ali i ostalih opština na sjeveru”, poručio je Mujović.

On je dodao da ova Vlada, na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem, ima namjeru da jača poziciju sjevera i radi na stvaranju boljih uslova života svih građana.

Mujović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, odmah nakon panela u Bijelom Polju krenuo u realizaciju konkretnih mjera, koje će na duži rok omogućiti građanima ne samo čistiji vazduh, već i manje izdatke za električnu energiju i mogućnost novih zapošljavanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS