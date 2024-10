Mujović: Odgovoran čin Lekića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ostavka dosadašnjeg predsjednika Odbora direktora Rudnika uglja Pljevlja Milana Lekića predstavlja odgovoran čin, rekao je ministar energetike Saša Mujović.

Lekić je ranije kazao da je odluku da podnese ostavku donio kao odgovoran čovjek, smatrajući da je, uzevši u obzir sve okolnosti, u ovom trenutku to jedino adekvatno rješenje.

Kako su saopštili iz Ministarstva energetike, Mujović je pozvao Lekića da podnese ostavku u petak, nakon što je imao udes službenim automobilom.

“Došlo je vrijeme kada funkcioneri na najvišim državnim pozicijama preuzimaju odgovornost za svoje postupke, što je potpuno drugačiji pristup od onoga vremena kada su Crnom Gorom upravljali neodgovorni pojedinci, koji su uporno ignorisali javni i državni interes”, naveo je Mujović.

