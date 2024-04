Mujović: Najveći dio problema bivših radnika Boksita trebalo bi da bude riješen do petka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stav bivših radnika nikšićkih Rudnika boksita o deblokadi ulaza u jamu Seoce, biće poznat kroz sat, dva, a najveći dio njihovog problema trebalo bi da bude riješen do petka, saopštio je ministar energetike i rudarstva Saša Mujović.

On se danas sastao sa radnicima i predstavnicima kompanije Veselina Pejovića, Uniprom metali, koja je kupila imovinu Boksita i pokrenula proizvodnju na Seocima i Štitovu, sa podizvođačima, prenosi portal Vijesti.

“Radnici zahtijevaju ono što je realno i što su zaslužili. Spor je nastao kao posljedica nepodudaranja imovine Rudnika i Uniproma i ta sporna masa treba da posluži kako bi se namirile potrebe radnika”, kazao je Mujović.

On je naveo da je Pejović voljan da otkupi ovu parcelu i pomogne da se problem riješi.

Mujović je dodao i da se od te prodaje ne može namiriti kompletan iznos koji se potražuje, već će se prodavati još dio imovine.

Prema riječima Mujovića, u u narednim danima će se preduzeti aktivnosti na dostavljanju geodetskih elaborata nikšićkoj Upravi za katastar.

On je dodao da se nada da će do petka biti riješen najveći dio ovog problema.

Mujović očekuje pozitivan odnos radnika koji protestuju i nada se da će imati povjerenja u Vladu, jer će ona raditi na realizaciji zahtjeva.

On je ponovio da im to što traže i pripada, te da želi da se pokaže da je Crna Gora zemlja pravde, koja štiti radnička prava.

Mujović je istakao da će se truditi da se problem brzo riješi u zakonskim okvirima, te da će se nakon dostavljanja elaborata raditi na jednomjesečnom oglašavanju imovine kako bi se potraživanja radnika namirila.

Predstavnik radnika, Danilo Korać, je naveo da je razgovor bio dobar i iscrpan, te da će utiske prenijeti kolegama u Nikšiću, nakon čega će donijeti odluku o obustavljanju blokade.

Stečaj u Rudniku Boksita uveden je 2013. godine i od tada bivši radnici, po raznim osnovama, traže naplatu dugovanja. Imovinu Boksita iz stečaja, kupila je firma Uniprom metali, a proizvodnju na Seocima i Štitovu organizuju sa podizvođačima.

Bivši radnici Rudnika boksita u utorak su blokirali rudokop u Seocima u Župi nikšićkoj jer, kako su kazali, neće dozvoliti eksploataciju rude ni sa kopa Štitovo, dok se ne riješi pitanje imovine i isplata njihovih potraživanja.

Oni su naveli da se za 560 radnika, po raznim osnovama, duguje se oko tri miliona EUR, ali i da postoji njih 80 koji imaju privremene penzije, jer im još nije povezan radni staž.

Oni su u utorak pokušali da uđu u krug kopa Seoca, ali im obezbjeđenje nije dozvolilo, već je pustilo samo dvojicu predstavnika koji su razgovarali sa predstavnikom firme Zeta Mine, podizvođačem na kopu, i obavijestili ga da proizvodnje na pomenutom kopu neće biti dok se njihova situacija ne riješi.

