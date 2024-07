Mugoša: Vlada i poslanici PES-a da povuku sporne izmjene Zakona o državnoj imovini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Šef poslaničkog kluba Socijaldemokrata (SD) u parlamentu, Boris Mugoša, tražio je od Vlade i poslanika Pokreta Evropa sad (PES) da povuku sporne predloge izmjena Zakona o državnoj imovini, kao i da se o tome otvori ozbiljna javna rasprava.

On je predložio da se o tom važnom sistemskom zakonu i njegovim potencijalnim izmjenama otvori ozbiljna javna rasprava u koju bi se, osim Vlade i Skupštine, uključili i nezavisni eksperti za tu oblast, Zajednica opština, NVO sektor i privredna udruženja.

Mugoša je pozvao Vladu da amandmanski djeluje na svoj predlog izmjena i dopuna Zakona i izbriše predloženu izmjenu kojom se suštinski urušava Ustavom definisana uloga Skupštine, koja, prema tom predlogu, neće više odlučivati o stvarima i dobrima u državnoj imovini vrijednijim od 150 miliona EUR. On je dodao da će Skupština imati pravo na to samo u slučaju kada se radi o imovini vrednijoj od 300 miliona EUR, dok će do te vrijednosti odluke donositi Vlada.

Mugoša je pozvao i kolege iz PES-a da povuku predlog svojih amandmana na Zakon koji su izazvali negativne reakcije predstavnika partija, vlasti, opozicije i NVO sektora.

On je saopštio da je Zakon o državnoj imovini, kojim se uređuje korišćenje, upravljanje i raspolaganje stvarima i drugim dobrima koja pripadaju Crnoj Gori ili lokalnoj samoupravi, usvojen 2009. godine i da od tada nije bilo izmjena i dopuna.

Prema riječima Mugoše, 15 godina od donošenja Zakona, prvo Vlada a onda i poslanici PES-a “na brzinu” i bez adekvatne javne rasprave predlažu veoma diskutabilne izmjene važnih članova tog zakonskog rješenja.

