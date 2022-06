Mugoša: Povećati najniže penzije

Podgorica, (MINA-BUSINISS) – Poslanici Socijaldemokrata (SD) predali su u skupštinsku proceduru izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se predlaže povećanje iznosa najnižih penzija na 270 EUR.

Potpredsjednik i poslanik SD-a, Boris Mugoša, kazao je na današnjoj konferenciji za novinare da bi tim povećanjem najniža penzija bila na nivou od 60 odsto minimalne zarade u Crnoj Gori, što je uostalom i bio slučaj do 1. januara ove godine.

“Nakon toga je, zbog značajnog povećanja minimalne zarade, a zadržavanja minimalnih penzija na identičnom nivou, odnos pao na svega 35 odsto, što cijenimo da svakako nije pravedno prema korisnicima najnižih penzija, posebno u uslovima drastičnog povećanja cijena mnogih dobara i usluga”, saopštio je Mugoša.

On je dodao da je, prema podacima Monstata, ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za maj iznosila oko 740 EUR, što je povećanje od čak 82 EUR u odnosu na april prošle godine, kada je iznosila 656,1 EUR.

“Takođe, godišnja inflacija, prema Monstatu, kada su u pitanju hljeb i žitarice iznosi 37,1 odsto, povrće 30,8 odsto, ulja i masti 23,1 odsto, gorivo 34 odsto, mlijeko, sir i jaja 21 odsto, meso 13,6 odsto, sećer, džem i med 15,4 odsto, kafa, čaj i kakao 18 odsto”, rekao je Mugoša.

Sve to vrijeme, kako ističe, najniže penzije su ostale na istom nivou, što je izuzetno nizak iznos kojim se ne mogu zadovoljiti ni osnovne životne potrebe.

“Ovaj predlog bi podrazumijevao i povećanje iznosa penzija svim onim korisnicima koji sada primaju penziju do iznosa od 270 EUR. Naravno, očekujem od Vlade da nakon sveobuhvatnih analiza, jer se radi o velikom broju korisnika, predloži korekcije i za ostale korisnike penzija”, naveo je Mugoša.

Drugi predlog SD-a, kako je saopšteno iz te partije, odnosi se na ono za što se već duže vrijeme SD zalaže, a to je uvođenje takozvanih socijalnih penzija, odnosno adekvatnije mjesečne naknade za osobe koje imaju više od 67 godina, a nemaju penziju, drugi prihod i imovinu.

Mugoša je naveo da, prema podacima iz UNDP-ove Studije materijalnih davanja za prioritetne izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koja je objavljena u aprilu, 77 odsto takvih lica su žene, dok sami (86,2 odsto) ili s drugim radno nesposobnim licem (10,6 odsto) uglavnom supružnikom, živi 97 odsto ovih lica.

“Navedene osobe ostvaruju pravo na materijalno obezbjeđenje u iznosu od oko 70 EUR (samci), odnosno oko 80 EUR za dva člana mjesečno”, precizirao je Mugoša.

U tom smislu, Mugoša je saopštio da je, posebno u situaciji ogromnog rasta troškova života, inicijativa za izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i pristojnim povećanjem iznosa mjesečne naknade licima preko 67 godina koja ne ostvaruju pravo po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja socijalno pravedna.

Shodno tome, SD inicijalno predlaže da se ide u pravcu izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i povećanja tih iznosa i da se oni dovedu u vezu sa kretanjem minimalne penzije, na način da bi iznos bio 20 odsto – 30 odsto niži od iznosa minimalne penzije, odnosno da bi iznos za pojedinca (samca) bio 70 odsto najniže penzije i 80 odsto najniže penzije za dva člana porodice (dvije osobe koje imaju preko 67 godina i ne ostvaruju pravo po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja).

“Treći predlog iz seta mjera podrške najstarijoj populaciji, odnosi se na ono što su Socijaldemokrate sugerisale i prethodnoj a i ovoj Vladi a to je da se pomogne i korisnicima takozvanih srazmjernih penzija koji primaju u određenim slučajevima značajno niži iznos penzije i od najnižih penzija”, rekao je Mugoša.

