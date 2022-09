M:tel lider u telekomunikacijama u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija M:tel proslavlja 15 godina rada uz poslovne rezultate koji pokazuju da su proteklih osam mjeseci bili najupsješniji do sada i u kojima je zauzela liderske pozicije na tržištu interneta i po broju korisnika u mobilnoj telefoniji i televiziji.

„Kompanija je na kraju avgusta dostigla rekordnih 42,9 odsto tržišta širokopojasnog interneta sa ukupno 83,07 hiljada korisnika. U odnosu na avgust prethodne godine, M:tel je učvrstio lidersku poziciju i u broju TV korisnika, ostvarivši 38,9 odsto tržišnog učešća, uz rast od preko sedam hiljada korisnika“, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su kazali da je na kraju avgusta čak 100,07 hiljada TV korisnika koristilo M:tel servise, od čega 49,36 hiljada TV i internet servis putem optike.

„Rekordni rezultati u prošlom mjesecu postignuti su i u segmentu mobilne telefonije, pa sada M:tel ima 512,83 hiljade korisnika, što je 37,96 odsto tržišnog učešća, uz ukupan rast baze više od sedam odsto“, rekli su iz kompanije.

M:tel je zauzeo prvo mjesto i u rezidencijalnom segmentu sa ukupno 124,9 hiljada korisnika i rastom od 12 odsto.

„Ljetnja turistička sezona doprinijela je dominantnoj prodaji prepaid paketa. Za samo tri mjeseca M:tel je prodao blizu 160 hiljada prepaid paketa ostvarujući ubjedljivo najbolji rezultat“, navodi se u saopštenju.

Broj romera u prvih osam mjeseci ove godine povećan je 15 odsto u odnosu na isti period prošle. Samo u avgustu broj romera iz 104 države je iznosio 791,57 hiljada.

„Prihod od rominga stranih operatora za osam mjeseci ove godine takođe bilježi rast i to 18 odsto u odnosu na isti period prošle godine“, kazali su iz M:tela.

Oni su dodali da zadovoljstvo mrežom pokazuje i podatak da je za osam mjeseci ove godine čak 3,17 hiljada korisnika u mobilnoj i 339 u fiksnoj telefoniji izvršilo prenos iz druge u M:tel mrežu.

Iz kompanije su saopštili da je pozitivan trend broja korisnika u svim segmentima poslovanja uslovio i rast prihoda.

„Uporedni finansijski pokazatelji za osam mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle pokazuju da su prihodi od internet korisnika veći 12 odsto. Najviše domaćinstava u Crnoj Gori televizijski program prati upravo preko M:tel-ove kablovske, optičke i satelitske infrastrukture, pa je zabilježen i rast prihoda od kablovske televizije od 11 odsto, a od mSAT korisnika koji putem satelitske televizije prate TV sadržaje čak 50 odsto“, navodi se u saopštenju.

Prihodi od aktivacije SIM kartica veći su 46 odsto, a od prepaid korisnika 35 odsto. Povećanje od 11 odsto zabilježeno je i u prihodima od postpaid korisnika za navedeni uporedni period.

„Uspješno poslovanje i rekordni rezultati su ostvareni, jer su korisnici ti koji su prepoznali M:tel-ov prijateljski pristup koji, od svog osnivanja, stoji iza slogana Imate prijatelje. Kompanija će, kroz najnovije digitalne platformame i vrhunski kontent, svojim korisnicima nastaviti da pruža najkvalitetnije napredne servise“, poručili su iz M:tel-a.

Kompanija je, kao nosilac četvrte digitalne industrijske revolucije, razvojem optičke mreže, pripremila infrastrukturu za uspostavljanje 5G mobilne mreže uz puštanje prve 5G bazne stanice.

„Budućnost telko industrije prevazilazi tradicionalne telekomunikacione usluge i biće okrenuta inovativnim servisima čija osnova će biti kvalitetna i moderna infrastruktura, a ogleda se u širenju portfolija i primjeni novih tehnologija u svim sferama života i društva“, zaključuje se u saopštenju.

