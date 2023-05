Morsko dobro kupilo trajekt, planiran zakup još jednog

Podgorica, (MINA) – Morsko dobro kupilo je još jedan trajekt koji je većih kapaciteta od postojećih, dok je planirano iznajmljivanje još jednog plovila za prevoz putnika i vozila na liniji Kamenari – Lepetani, saopštila je Sandra Škatarić iz Morskog dobra.

Ona je u emisiji “Mreža”, na Televiziji Crne Gore, kazala da se pri raspisavnju tendera za kupovinu trajekta vodilo računa o specifičnostima trajektnih prilaza u Kamenarima i Lepetanima.

Škatarić je navela i da će novi trajekt biti mnogo većih kapaciteta nego što su plovila koja sada saobraćaju na toj liniji.

“Morsko dobro je obezbijedilo sredstva za nabavku odnosno kupovinu tog trajekta”, kazala je Škatarić i dodala da je ugovor danas potpisan.

Kako je rekla, Morsko dobro je okončalo tendersku proceduru i danas je objavljen ugovor sa ponuđačem koji će da izvrši isporuku trajekta.

“Tako da je ugovor zaključen danas”, saopštila je Škatarić i poručila da će o narednih dana biti saopšteni i detalji oko početku saobraćanja tog trajekta.

Ona je podsjetila da je iznajmljen jedan trajekt od Pomorskog saobraćaja, a kako je kazala, Morsko dobro planira da uzme u zakup još jedno plovilo.

Morsko dobro je, prema riječima Škatarić, od Pomorskog saobraćaja preuzelo 41 radnika.

“To je šest kapetana i tri bivša kapetana Pomorskog saobraćaja, kao i osam upravitelja stroja, 12 mornara, tri kontrolora i jedan čistač. Ovo ne ograničava budući kadrovski plan Morskog dobra”, saopštila je Škatarić i dodala da su i ostali radnici pozvani da dostave svoje CV-ije.

