Mora se mijenjati ekonomski model

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku, Nik Gjeloshaj, ocijenio da se mora mijenjati ekonomski model, kao i pristup radu, u čemu vidi i navjveću ulogu Američke privredne komore (AmCham).

On je učestvovao je na Gala večeri koju organizuje Američka privredna komora u Crnoj Gori.

Gjeloshaj je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, istakao da se mora mijenjati ekonomski model, ali i mi sami, kao i pristup radu.

Na tom putu, naveo je, AmCham ima podršku Vlade Crne Gore.

“Upravo u tome vidim i najveću ulogu Američke privredne komore koja je i formirana sa osnovnim ciljem da poslovanje u Crnoj Gori učini boljim, da unaprijedi poslovni ambijent i Crnu Goru učini konkurentijom i prosperitetnijom, kao i da pomogne na našem putu ka EU”, rekao je Gjeloshaj.

On je poručio da sa AmCham-om dijele istu vizuju i misiju te da predstoji ostvariti zacrtane ciljeve, a to možemo samo ako radimo zajedno.

