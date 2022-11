Monteput spremno dočekuje zimsku sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Monteput je u prethodnom periodu izvršio nabavku mehanizacije, sredstava i opreme, zaposlio potreban broj radnika na održavanju i sproveo njihovu obuku, što je preduslov za kvalitetno održavanje auto-puta Princeza Ksenija u zimskoj sezoni, saopštili su predstavnici te kompanije.

Kako je saopšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija, u okviru baze za održavanje auto-puta zaposleno je 24 vozača-putara koji su 24 sata prisutni na putu.

Resorni ministar Ervin Ibrahimović posjetio je danas komandni centar Pelev brijeg, na prvoj dionici auto-puta Smokovac–Mateševo.

On se u razgovoru sa izvršnim direktorom Monteputa Milanom Ljiljanićem, direktorom poslovne jedinice Goranom Vujovićem i direktorom sektora za upravaljanje auto-putem, Andrejem Mihailovićem, upoznao sa aktivnostima koje se u kontinuitetu sprovode kako bi u ovom preduzeću spremno dočekali zimsku sezonu na prioritetnoj dionici auto-puta.

Od opreme za održavanje auto-puta, Monteput ima deset snjegočistača, savremenih vozila marke Mercedes Arocs, koja su opremljena posipačima i plugovima firme Rasco iz Hvatske.

“Takođe, pored snjegočistača, Monteput posjeduje i dva najnovija specijalizovana radna vozila za održavanje puteva tipa Unimog U530, koja se, osim u zimskim uslovima kada čiste snijeg, koriste i za čišćenje i pranje kolovoza, pranje tunela, košenje trave, čišćenje rigola i kanala. Za održavanje puta u zimskim uslovima i otapanje snijega i leda pripremljeno je 1,2 hiljade tona soli i 50 tona kalcijuma”, navodi se u saopštenju.

Ovih dana se, kako se dodaje, počelo i sa preventivnim održavanjem, odnosno primjenom rastvora soli i aditiva i njihovo nanošenje na kolovoz prije početka padavina, kako bi se onemogućilo stvaranje naslaga leda na površini kolovoza.

Za topljenje leda na ekstremno niskim temperaturama koristi se kalcijum, koji u kombinaciji sa rastvorom soli djeluje vrlo efikasno i topi led i na temperaturama do minus 25 stepeni.

“S obzirom na stručnost zaposlenih, posjedovanje savremenih vozila, opreme i dovoljnih količina materijala za održavanje puteva u zimskom periodu, vjerujemo da će Monteput predstojeću zimsku sezonu odraditi bez problema”, rekao je Ljiljanić.

Ibrahimović je, imajući u vidu da uskoro počinje zimska turistička sezona, rekao da su očekivanja da će se povećati protok vozila, naročito prema ski centru Bjelasica, a i dalje prema sjeveru države.

“U tom kontekstu me raduje činjenica da je u Monteputu sve spremno za period koji slijedi. Kako sam se danas uvjerio, mehanizacija je odličnog kvaliteta, usklađena sa potrebama našeg terena, a i zaposleni su završili neophodne obuke kako bi upravljali ovom savremenom opremom”, zaključio je Ibrahimović.

