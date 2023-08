Monstat ne računa u turiste Ukrajince i Ruse koji žive u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za statistiku ne računa kao turiste Ukrajince i Ruse koji su zbog rata došli u Crnu Goru, saopštili su iz Monstata reagujući na suprotne tvrdnje direktora Centra za istraživanje i razvoj turizma, Petra Golubovća.

„Netačno je da se u zvaničnoj statistici Monstata Ukrajinci i Rusi doseljeni zbog rata tretraju kao turisti, kako se navodi u tekstu, jer ih Uprava za statistiku tako ne evidentira, već na zakonom definisan način i prema međunarodnoj metodologiji, koristeći i podatke ostalih nadležnih institucija“, kazali su iz Monstata reagujući na teskt u kojem Golubović tvrdi da je statistika i strance koji žive u Crnoj Gori tretirala kao turiste.

Iz Monstata su naveli da Uprava za statistiku, kao nadležno tijelo za proizvodnju zvanične statistike, ne računa turiste slobodnim nahođenjem, već profesionalno i nezavisno, na transparentan i visoko stručan način.

„Zvanični podaci statistike dolazaka i noćenja turista nijesu puko sabiranje par brojeva, niti je tako jednostavno govoriti o veličini te pojave na bazi par pokazatelja, ili možda i pretpostavki“, objasnili su iz Monstata.

Oni su kazali da je cilj statističkog istraživanja o dolascima i noćenjima turista u ugostiteljskim objektima za smještaj, da obezbijedi osnovne podatke o obimu turističkog prometa domaćih i stranih turista. Oni su podsjetili i da je oblast statistike turizma regulisana EU regulativom br. 692/2011.

“Proizvodnja te statistike se oslanja na zakone o turističkim organizacijama, boravišnoj taksi i strancima. Dakle, prethodno navedeno je polazna osnova u procesu proizvodnje zvaničnih podataka statistike turizma na bazi izvora podataka“, rekli su iz Monstata.

Oni su dodali da se ti podaci dobijaju od lokalnih turističkih organizacija svih lokalnih samouprava, ministarstava unutrašnjih poslova i održivog razvoja i turizma i Nacionalne turističke organizacije.

„Prema definiciji, turista je svaka osoba koja izvan svoje uobičajene sredine provede najmanje jednu noć u smještajnim objektima, ali ne duže od 12 mjeseci neprekidno, kao i da se turistima ne smatraju osobe koje u mjestu posjete borave duže od 12 uzastopnih mjeseci, na primjer diplomatski i konzularni predstavnici, izbjeglice, raseljena lica ili osobe u tranzitu koje formalno ne ulaze u zemlju“, objasnili su iz Monstata.

Oni su saopštili da je stranac koji boravi u Crnoj Gori u turističke svrhe, a ne koristi usluge davaoca smještaja, dužan da prijavi i odjavi boravak preko turističke organizacije.

„Podatke o turistima, u definisanom roku, lokalne turističke organizacije dostavljaju Upravi za statistiku, koji se dalje uparuju i provjeravaju sa podacima MUP-a, odnose se napregogranične ulaske i izlaske iz Crne Gore“, objasnili su iz Monstata.

Uprava za statistiku je, kako tvrde, primijenila sve procese proizvodnje zvaničnih podataka statistike turizma na izvornim podacima dobijenim od institucija koje su za to odgovorne, u skladu sa zakonom.

„Takođe, u skladu sa praksom, ovi javno dostupni podaci su dostavljeni i relevantnim institucijma koje prate razvoj ove strateške djelatnosti i dalje ih analiziraju i upoređuju sa podacima koje one prikupljaju iili svojim ovlašćenjima metodološki obrađuju“, naveli su iz Monstata.

Oni su kazali da analiza raspoloživih podataka posmatranih kroz dužu vremensku seriju, pokazuje da je u privatnom smještaju, primjera radi, u maju 2019. godine bilo registrovano skoro 19,4 hiljade ruskih turista, dok je u junu bilo registrovano 38,4 hiljade.

“Međutim, ako posmatramo podatke tekuće godine, oni ukazuju da je u junu ove godine bilo registrovano 23,1 hiljade ruskih turista, dakle manje oko 15 hiljada ruskih turista, čime se najbolje i demantuju iznešene informacije kroz medije“, rekli su iz Monstata.

Oni su poručili da Uprava za statistiku ne dezinformiše javnost o rezultatima zvanične statistike iz oblasti turizma, već u skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike i Kodeksom prakse Evropske statistike prati kretanje turista i objavljuje zavanične podatke o njihovom broju u Crnoj Gori.

