Mogućnost apliciranja na preko dvije hiljade pozicija za sezonske poslove

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Maturanti i studenti danas imaju priliku da apliciraju na preko dvije hiljade pozicija za sezonske poslove i upoznaju programe fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG), saopšteno je povodom Dana otvorenih vrata UCG i Sajma sezonskog zapošljavanja.

Na Danima otvorenih vrata UCG i Summer job-a, koji organizuju Kancelarija za razvoj karijere i cjeloživotno učenje UCG u saradnji sa Studentskim parlamentom UCG, saopšteno je da su mladi snaga društva, a njihovo obrazovanje i zapošljavanje ključni za budućnost, prenosi PR Centar.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija, Anđela Jakšić-Stojanović, mladima je poručila da je sigurna da će iskoristiti sve prilike koje im se pružaju, ostvariti profesionalne, akademske i lične ciljeve i na taj način učiniti zemlju boljim i ljepšim mjestom za život.

“U Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija ćete uvijek imati podršku za realizaciju ovih i sličnih inicijativa kako bismo zajedno radili na unapređenju kvaliteta obrazovnog procesa i težili kreiranju izvanrednog obrazovnog sistema kakav zaslužujete”, poručila je Jakšić-Stojanović.

Predsjednik Studentskog parlamenta UCG, Andrej Vukčević, rekao je da na Sajmu sezonskog zapošljavanja u Podgorici da ponudu pružaju 93 poslodavca za preko dvije hiljade otvorenih pozicija.

“Za sve mlade ovo je prava prilika da se predstave u najboljem svjetlu i odaberu sezonski posao u skladu sa svojim afinitetima i težnjama. Benefiti sezonskog zapošljavanja su brojni. Maturantima i studentima pruža mogućnost sticanja novih znanja i vještina, preporuka je za dalji profesionalni angažman, ali i sticanje i zaradu sopstvenog džeparca”, rekao je Vukčević.

On je naveo da poslodavci, sa druge strane, imaju jednostavnije procedure za zapošljavanje radne snage i stimulativne mjere države za angažovanje domaćih kapaciteta.

Do ovogodišnjeg Sajma, prvo radno iskustvo je, kako je dodao Vukčević, steklo preko deset hiljada mladih, prevashodno maturanata i studenata.

“Ova brojka je dokaz da je Sajam sezonskog zapošljavanja – Sumer job prepoznat kao najveći događaj ovakvog karaktera i sa ovom misijom na našem prostoru, a na kojem bi nam mogle pozavidjeti i institucije jačeg kapaciteta”, kazao je Vukčević.

Prorektor za nastavu UCG, Veselin Mićanović, saopštio je da je Dan otvorenih vrata potvrda otvorenosti UCG prema široj društvenoj zajednici, prije svega maturantima svih srednjih škola opšteg i stručnog obrazovanja.

“Ovaj dan je od posebnog značaja za Univerzitet Crne Gore i za vas dragi maturanti i maturantkinje. Ovo je prilika da bliže upoznate 19 organizacionih jedinica i 66 raspoloživih studijskih programa na UCG, koji će biti vaš budući izbor. Izbor Univerziteta Crne Gore je jedan od najboljih i sigurnih izbora, jer studirati na Univerzitetu i biti akadamski građanin je nešto što vam obezbjeđuje sigurnu budućnost”, rekao je Mićanović.

Rukovodilac Centra za razvoj karijere i cjeloživotno učenje, Ivica Todorović, potvrdio je da ove godine na Sajmu učestvuje više poslodavaca i nudi se više poslova nego ikada do sada.

“Nadležni organi imaju ključnu ulogu u stvaranju okruženja koje podržava razvoj mladih i njihovu integraciju u svijet rada i obrazovanja. To zahtjeva aktivno slušanje, brze reakcije, efikasno djelovanje u cilju stvaranja prilika, uklanjanja prepreka na koje mladi mogu naići na svom putu”, smatra Todorović.

On je dodao da su mladi snaga nacije, a njihovo obrazovanje i zapošljavanje od vitalnog je značaja za budućnost.

“Kroz ovaj Sajam želimo da istražite mogućnosti za sezonsko zapošljavanje, ali i da naučite o važnosti kontinuiranog učenja i usavršavanja. Naša zajednica raste i razvija se kroz angažman mladih ljudi. Vaš uspjeh nije samo vaš, već i naš – zajednice koja vas podržava i vjeruje u vaš potencijal”, poručio je Todorović.

