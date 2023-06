Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mogućnosti uživanja u Crnoj Gori su neograničene, poručili su turoperatori iz Belgije koji su boravili u studijskoj posjeti Crnoj Gori.

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO), koja je bila domaćin grupi turoperatora, saopštili su da su tokom boravka oni imali priliku da posjete Podgoricu, Bar, Ulcinj, Budvu, Kotor, Tivat i Žabljak.

„Riječ je o turoperatorima Femma-vrouwenreizen, Kiddotravel BV, De Dansende Kameel, WorldExperts.be, Touroperator 7plus, Silverjet, VOS TRAVEL i Feriados, koji do sada u ponudi nijesu imali našu zemlju, pa je ovo bila prilika da se upoznaju sa turističkim atrakcijama Crne Gore koje će predstaviti klijentima“, kaže se u saopštenju.

Iz NTO su rekli da su trećeg dana studijske posjete organizovali poslovnu radionicu, što je bila prilika da se bliže predstavi ponuda destinacije.

Turoperatori iz Belgije su, kako su naveli, iskazali veliko interesovanje za Crnu Goru i održali oko 35 sastanaka sa predstavnicima crnogorske turističke privrede.

Prema riječima Veerle Vlassenaer, ispred turoperatora Femma-vrouwenreizen, Crna Gora je savršen spoj kulture, prirode i istorijskih znamenitosti.

Ona je kazala da je program putovanja odlično koncipiran i da su za četiri dana otkrili mnogo toga.

„Smatram da je ovo idealna destinacija za klijente turoperatora Femma-vrouwenreizen, koji je specijalizovan za ženska putovanja. Radionica je premašila naša očekivanja i upoznala sam nekoliko partnera sa kojima planiram saradnju”, istakla je Vlassenaer.

Izvršni direktor turoperatora WorldExperts.be, Maurits Bouwman, istakao je da je izuzetno zadovoljan kako je protekla poslovna radionica i da je ostvario značajne kontakte.

On je rekao da se tokom poslovne radionice upoznao sa različitim mogućnostima – vrhunskim hotelima, porodičnim, seoskim i aktivnim turizmom.

„Budva, Bokokotorski zaliv, ali i sjeverni dio zemlje oko Žabljaka je zaista jedinstven. Zaključujem da su mogućnosti uživanja u Crnoj Gori neograničene”, kazao je Bouwman.

Vlasnik turoperatora VOS Travel, Tom Hoornaert, istakao je da će raznovrsnu ponudu Crne Gore uvrstiti u svoje programe.

“Imajući u vidu različite regione koje smo posjetili i interesantne kontakte sa nekoliko domaćina na radionici, podstaknut sam da Crnu Goru uvrstim u svoju ponudu”, kazao je Hoornaert.

On je naveo da misli da će ovaj spoj prirode, kulture, istorije i dobre hrane privući njihove klijente.

Elsan Šabanović ispred turističke agencije Montenegro Adventure rekao je da im je belgijsko tržište izuzetno značajno.

Kako je kazao, sa obzirom na to da već imaju dio turista iz Belgije koji dolaze individualno, to tržište im je veoma bitno.

„Očekujemo da ćemo zbog ove radionice privući veći broj turista sa belgijskog tržišta, a naročito one koji su zainteresovani za aktivni turizam”, naveo je Šabanović.

Suvlasnik i vodič u agenciji Nomad&Outdoor Montenegro, Vukoman Sekulić, istakao je da su uspostavili odlične kontakte sa nekoliko turoperatora koji se, takođe, bave aktivnim turizmom.

“Ovo tržište nam nije strano jer već imamo partnere iz Belgije, ali nam je svakako korisno da povećamo taj broj. Mislim da je ovo odlična šansa, s obzirom na to da su Belgijanci ljudi koji imaju poštovanja prema mjestu u kojem borave i sa kojima je lako sarađivati”, poručio je Sekulić.

Liridon Mehmedović ispred Ulcinjske rivijere, naveo je da je veoma zadovoljan zbog učešća na poslovnoj radionici sa turoperatorima iz Belgije.

On je kazao da je radionica bila veoma uspješna i da vjeruje da će ovo biti uspješna sezona za sve.

„Već imamo turiste sa belgijskog tržišta i planiramo da povećamo taj broj, a ove aktivnosti svakako značajno doprinose tome”, zaključio je Mehmedović.

