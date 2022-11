Moguće minimalne promjene cijena struje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti završila je javnu raspravu sa Crnogorskim elektroprenosnim sistemom, Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom i Crnogorskim operaterom tržišta električne energije, a odluka o cijenama struje, koje bi važile od 1. januara, biće poznata danas.

Kako je Elektroprivreda odustala od prava za povećanjem svog dijela računa za struju (aktivna energija), a CEDIS u utorak i zvanično, neposredno prije sastanka, obavijestio Agenciju da povlači zahtjev za povećanje svoje stavke, moguće su neznatne promjene iznosa računa za struju od Nove godine, prenose Vijesti.

CGES, u kojem država ima 55 odsto, italijanska Terna 22 odsto i Elektromreža Srbije 15 odsto, predala je dva zahtjeva koji se odnose na određivanje cijena za pomoćne usluge i balansiranje sistema, kao i za povećanje regulisano dozvoljenog prihoda.

Predstavnici CGES-a, izvršni direktor Ivan Asanović i predstavnik Terne Đani Restani, naveli su da je Regulatorna agencija u odgovoru na njihov zahtjev precijenila buduću zaradu CGES-a od prenosa struje podzemnim kablom za Italiju, zbog čega im je smanjila dozvoljeni prihod od stavke na računu za crnogorske potrošače.

Iz CGES-a su naveli da nova regulatorna pravila EU za energetiku utiču na smanjenje budućih cijena struje na evropskom tržištu i da fjučersima za naredu godinu na mađarskoj berzi (kupovina struja za unaprijed) sada pada cijena. To će, kako očekuju, uticati i na njihov pad zarade od prekograničnog prenosa, zbog čega traže da im se ne smanjuje dozvoljeni prihoda sa stavke na računima za potrošače u Crnoj Gori.

Asanović je kazao da će biti doveden u pitanje njihov investicioni plan, ako im se smanji dozvoljeni prihod sa računa, a ne dođe do povećanja prihoda od tranzita struje podmorskim kablom koju očekuje Agencija.

Predsjednik Odbora Agencije, Branislav Prelević, kazao je da je njihova obaveza da štite interese potrošača od prevelikih zahtjeva energetskih kompanija, ali i da omoguće razvoj energetskog sistema u korist kompanija i potrošača, kao i da će svi zahtjevi i stavke biti pažljivo analizirane u skladu sa zakonom.

Izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović rekao je da oni povlače zahtjev o povećanju dozvoljenog prihoda. Naveo je da ih na to obavezuje odluka odbora direktora EPCG, čije su oni preduzeće, koja je održana u utorak prije rasprave u Agenciji.

On je kazao da EPCG priprema konsolidaciju CEDIS-a, i da zbog interesa naplate i zaštite potrošača odustaju od zahtjeva. Prelević je naveo da se povlačenje zahtjeva smatra kao i da on nije ni podnošen, i da će Agencija donijeti privremene iznose stavki za CEDIS.

Elektroprivreda je imala pravo da samostalno poveća cijenu takozvane aktivne energije šest odsto, ali to nije uradila. Njena stavka vrijedi oko polovine računa.

