Moguća saradnja na projektima iz obnovljivih izvora energije

Podgorica, Beograd, (MINA-BUSINESS) – EPCG grupa i francuska EDF grupa mogu sarađivati na projektima iz obnovljivih izvora energije, kao i na polju trgovine strujom, saopšteno je na sastanku njihovih predstavnika u Beogradu.

Delegacija crnogorske Elektroprivrede (EPCG), na čelu sa predsjednikom Odbora direktora Milutinom Đukanovićem, danas se u prostorijama EPCG Beograd sastala sa predstavnikom EDF grupe, Laurentom Paganonijem.

“Tokom sastanka su razmatrane mogućnosti za saradnju na nivou EPCG grupe i EDF-a, u vezi sa projektima iz obnovljivih izvora energije (OIE). Iskazan je obostrani interes za saradnju na svim nivoima, kako na navedenim projektima iz oblasti OIE, tako i za eventualnu saradnju i na polju trgovine električnom energijom”, navodi se u saopštenju EPCG.

Zaključeno je da će se u narednom periodu intenzivirati razgovori i razmjena informacija na svim nivoima.

EDF je državna kompanija i jedna je od najvećih evropskih kompanija za proizvodnju električne energije.

EDF posluje u svim dijelovima svijeta i bila je sastavni dio delegacije francuskog poslovnog udruženja – Pokret francuskih kompanija (MEDEF), koja se nalazi u dvodnevnoj radnoj posjeti Srbiji i regionu.

