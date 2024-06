Moguća radikalizacija protesta

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici cetinjske Košute najavili su radikalizaciju protesta, ukoliko se ministarka rada i socijalnog staranja, Naida Nišić, ne oglasi u narednih deset dana.

Nekadašnji radnici Košute i danas su sat i po blokirali put Cetinje – Podgorica, u mjestu Kruševo ždrijelo.

Predstavnica bivših radnika, Dijana Vujović, kazala je za Radio Crne Gore da će istrajati i da neće prekidati šrajk, poručujući da će, ukoliko se Nišić ne oglasi u narednih deset dana, doći do radikalizacije protesta.

“Mi ćemo biti prinuđeni da štrajkujemo glađu, jer jedino možemo tako da skrenemo pažnju institucijama i sistemu, da smo ostali gdje smo ostali i da ipak treba neko da pogleda na nas radnike”, poručila je Vujović, prenosi portal RTCG.

Radnici traže isplatu zaostalih zarada i povezivanje radnog staža.

Iznos za 693 radnika za zaostale plate je 2,8 miliona EUR, dok je za njih 81 potrebno povezati staž.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS