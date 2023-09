Moguć raskid ugovora sa Norvežanima

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Poslovanje Instituta „Simo Milošević“, poljuljano dugovima, tužbama i protestima radnika, dodatno je ugroženo jer Norvežani žele da raskinu ugovor za narednu godinu, javlja Radio televizija Herceg Novi.

Vršilac dužnosti direktora Savo Marić kazao je za RTHN da će delegacija iz Norveške posjetiti naredne sedmice Institut, kako bi menadžmentu obrazložili takvu odluku i dodao da razlozi nijesu poznati.

„O razlozima zašto raskidaju ugovor ne želim da špekulišem niti predjudiciram. Želim da ugostim ljude iz Norveške, saslušamo ih i iznesemo svoje mišljenje. Ono što je loše za nas je što je to jedini siguran ugovor koji je Institut imao, na kojem smo radili buduću strategiju i program i gdje smo u nekoliko navrata rekli da bi možda trebalo zasnovati još neki program ili ugovor uz taj potipsati, jer samo taj jedan nije dovoljan“, rekao je Marić.

Marić je optimističan jer je u dopisu naznačena samo naredna godina, pa će, kako je kazao, tražiti način da ih tokom razgovora ubjede da ugovor, ipak, produže.

„Na kraju, to nije samo finansijski momenat i dolazak pacijenata, već tradicija stara skoro 50 godina, ali mi smo narod, pogotovo u posljednje vrijeme, sklon da tradicije i običaje zaboravlja i zapostavlja. Međutim, tradicije treba čuvati i njegovati, a što se tiče Instituta, ovo je jedna od najvažnijih i moramo učiniti sve da nastavimo saradnju sa Norvežanima“, rekao je Marić.

Kako je naveo, do sada nijesu postojane nikakve naznake da do raskida ugovora može doći, ali kako je riječ o ozbiljnoj zdravstvenoj ustanovi u Oslu i ozbiljnom programu, oni su pratili stanje u Institutu.

„Imali smo probleme sa kašnjenjem plata od četiri mjeseca, imali smo štrajk pojedinih sektora i slično. Odmah su stizali upiti iz Norveške što se tiče toga, jer oni vode računa da radnici budu zadovoljni. U ugovoru sa njima to je definisano, pa samim tim, ako imaju saznanje da naš radnik ne prima platu četiri mjeseca, zaključuju da ga mi, kao institucija, ne poštujemo“, smatra Marić.

Delegacija Fonda za zdravstveno osiguranje Srbije, koja je trebalo da dođe u posjetu, upozna kapacitete i ponudu Instituta, kako bi dogovorili saradnju, odgodila je dolazak, a Marić očekuje da će ta posjeta biti realizovana tokom naredne sedmice.

