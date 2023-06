Mladi najčešće napuštaju Crnu Goru zbog nezaposlenosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zvančni podaci pokazuju da je u proteklih deset godina stopa nezaposlenosti sve manja, ali te brojke ne uzimaju u obzir veliki odliv mladih ljudi iz Crne Gore, koji najčešće odlaze zbog nezaposlenosti, kazala je istraživačica Sociološkog centra Crne Gore (SOCEN) Nikoleta Đukanović.

Đukanović je, na završnoj konferenciji u okviru projekta „Vještinama za 21. vijek do zapošljavanja mladih u Glavnom gradu Podgorica“, rekla da se Podgorica suočava se sa problemom nezaposlenosti.

“Pritom, na toj opštini, kao generatoru razvoja države u cjelini, leži najveća odgovornost za kreiranje i preduzimanje odgovarajućih mjera protiv nezaposlenosti”, naglasila je Đukanović.

Ona je rekla i da mladi ne posjeduju adekvatne socijalne vještine i kompetencije za tržište rada, kao i da često obavljaju poslove za koje su prekvalifikovani ili za koje nemaju adekvatne vještine.

Predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Dženana Šćekić rekla je da je položaj mladih prilikom zapošljavanja zabrinjavajuć.

“Mladi u Podgorici su u velikoj mjeri nezadovoljni zbog nezaposlenosti“, istakla je ona.

Kao način za prevazilaženje ovog problema Šćekić je navela jačanje dijaloga i zajedničku saradnju institucija i civilnog sektora na svim pitanjima od značaja za mlade.

Uroš Bulatović iz Unije mladih preduzetnika rekao je da projekti koji u svom fokusu imaju mlade povoljno utiču na poboljšanje njihovog položaja.

„Kroz ovakve primjere dajemo male pomake, određeni broj mladih dobija vještine, znanje i uključuje se, a potrebno je da se što više mladih uključuje da bi eko sistem mogao da osjeti velike promjene i bude prilagođen mladima“, dodao je Bulatović.

Kako se navodi u saopštenju, zaključak konferencije je da je, za dugoročno rešavanje problema nezaposlenosti i odliva mladih ljudi iz Crne Gore, neophodna saradnja između lokalnih i nacionalnih donosilaca odluka sa institucijama obrazovanja, kako bi obrazovni sisitem bio kompatabilan sa potrebama tržišta rada.

Projekat je realizovan u sklopu RELOAD programa koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj u partnerstvu s lokalnim samoupravama, među kojima su Glavni grad, Prijestonica Cetinje i opštine Zeta i Danilovgrad čineći klaster ,,Središnji region“.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS